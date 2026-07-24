Нощта на италианския "Титаник". Един капитан спаси 1600 души

Чували ли се за италианския "Титаник"? Казват, че историята никога не се повтаря. Но между потъването на британския лайнер и свръхлуксозната "Андреа Дория" има прекалено любопитни съвпадения. И двата кораба са най-скъпите за времето си плавателни средства, и да двата звучи музика преди сблъсъка, и в двата случая има небрежност.

На 25 юли 1956 година луксозният италиански лайнер "Андреа Дория" потъва край атлантическите брегове. Трагедията не просто промени корабоплаването, но доказа, че в морето съдбата се кове от решенията в капитанската рубка.

Фаталната нощ

Нощта над Атлантика е плътна, влажна и сива. Край остров Нантъкет гъста мъгла е прегърнала океана като непрогледна завеса. На борда на гордостта на италианския флот - 213-метровия суперлуксозен лайнер "Андреа Дория", звучи джаз. Чашите с шампанско се преплитат, а над 1700 пътници празнуват последната си нощ преди акостирането в Ню Йорк.

Досущ като "Титаник", "Андреа Дория" не е просто кораб. Тя е плаващ дворец с произведения на изкуството, три открити басейна и най-съвременните за времето си радари. Смятан за непотопяем, лайнерът е символът на следвоенното италианско възраждане и самочувствие.

Никой на борда не подозира, че от срещуположната страна, прорязвайки същата тази мъгла със скорост от 18 възела, към тях се носи шведският пътнически кораб „Стокхолм“.

Това, което никой от двамата капитани все още не знае, е, че след броени минути техните съдби и сблъсъкът на две грешни отчитания на радарите ще сътворят най-голямата морска драма на XX век след тази на „Титаник“.

Секунди преди сблъсъка

В 23:10 часа тишината над Атлантика е взривена. Носът на „Стокхолм“ - подсилен със специална стомана за трошене на ледове, се забива като гигантски нож в десния борд на „Андреа Дория“. Металът се гъне с оглушителен скърцащ звук, кабините биват смазани за секунди, а морската вода нахлува в машините.

Ударът е толкова фатален, че „Андреа Дория“ веднага придобива опасен крен от над 18 градуса.

Започва кошмарът. Поради огромния наклон половината от спасителните лодки на италианския кораб се оказват абсолютно неизползваеми - висят във въздуха или са блокирани на корпуса. Ако това се беше случило 44 години по-рано при „Титаник“, присъдата за над хиляда души щеше да бъде смърт

Но тук историята поема по друг път.

Капитанът, който отказа да изостави хората си

На мостика на "Андреа Дория“ стои капитан Пиеро Каламаи - ветеран от две световни войни, човек с желязна дисциплина и неизмеримо достойнство. Когато осъзнава, че корабът му умира, той не изпада в паника.

Каламаи излъчва SOS сигнал, но прави нещо повече - организира една от най-съвършените спасителни операции в историята. Екипажът му не бяга, а отива при пътниците. Помага на децата, сваля уплашените жени, а самият капитан лично ръководи евакуацията под заплахата корабът да се превърне в тяхна обща гробница.

В същото време капитанът на пострадалия шведски кораб "Стокхолм" - Хари Гунар Норденсон, въпреки че носът на собствения му съд е смазан, нарежда да се спуснат всички лодки, за да приемат давещите се италианци.

Към мястото на бедствието се отправя и френският лайнер „Ил дьо Франс“. Когато френският капитан вижда мащаба на трагедията, тотално потъпква разписанията и насочва целия си ресурс, за да прибере оцелелите.

Черната равносметка и едно истинско чудо

Въпреки страховития удар, от общо 1706 души на борда на "Андреа Дория", над 1660 са спасени. Загиват 46 души на италианския кораб и 5 от екипажа на "Стокхолм" - предимно в момента на самия сблъсък.

Местните хроники и до днес разказват за чудотворното спасяване на 14-годишното момиче Линда Морган. При сблъсъка носът на "Стокхолм" я изхвърля от леглото ѝ в италианската кабина директно върху смазаната палуба на шведския кораб. Но сякаш пазена от Бога, тя оцелява с леки наранявания, докато сестра ѝ, за съжаление, загива в смазаната кабина.

Сутринта на 26 юли, след 11 часа борба с океана, капитан Каламаи остава съвсем сам на мостика. Той отказва да напусне потъващия си кораб. Единствено категоричният ултиматум на неговите офицери, че ще останат и ще потънат заедно с него, го кара със сълзи на очи да се качи в последната спасителна лодка.

В 10:09 часа сутринта "Андреа Дория" окончателно потъва на дъното на Атлантика.

Краят на една романтична епоха

Потъването на "Андреа Дория" е последната голяма катастрофа от класическия тип на трансатлантическите лайнери.

Тя бележи края на една епоха, в която океанските гиганти бяха единственият мост между Стария и Новия свят. Трагедията накара Международната морска организация изцяло да преразгледа правилата за безопасност. Въвеждат се задължителни радиочестоти за радарна комуникация между близки кораби. Променя се изцяло обучението за ползване на радарни системи, защото се оказва, че и двамата офицери са разчели погрешно курсовете.

Конструкцията на пътническите кораби е променена така, че спасителните лодки никога повече да не могат да бъдат блокирани.

Само две години по-късно, през 1958 г., първият трансатлантически търговски полет на реактивния „Боинг 707“ слага край на царуването на океанските лайнери.

Днес "Андреа Дория" лежи на 75 метра дълбочина край Нантъкет, наричан от водолазите "Еверест на гмуркането“. А историята за нейното потъване остава в аналите не като разказ за катастрофа, а като вечен пример за това какво означава капитанска чест, мъжество и спасен човешки живот.