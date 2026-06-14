Лилавото чудо от Афганистан покорява кралските дворове

Днешният оранжев, хрупкав и сладък морков е толкова обичаен за трапезата ни, че рядко се замисляме за неговия произход. Истината е, че този зеленчук извървява хилядолетен път, изпълнен с неочаквани обрати. В миналото той не е бил оранжев, не се е отглеждал заради корена и дълго време е бил възприеман по-скоро като лекарство, отколкото като храна.

Произходът: Лилавото съкровище на Афганистан

Историята на култивирания морков започва преди повече от 1000 години в земите на древна Персия, най-вече в днешен Афганистан. Първите отглеждани сортове са били лилави, жълти, бели и червени, но никога оранжеви. Самите диви предци на моркова са имали жилави, горчиви бели корени с остър аромат. Любопитен факт е, че в зората на своята история растението се е отглеждало предимно заради силно ароматните си листа и семена. Те са били използвани като подправки и билки, докато коренът е бил пренебрегван.

Пътят към Европа и античните вярвания

Древните гърци и римляни са познавали дивите форми на моркова, но са ги използвали почти изцяло с медицински цели. Гърците наричали зеленчука "philtron" (любовен чар) и вярвали, че той действа като силен афродизиак. Бащата на медицината Хипократ е предписвал супа от моркови и целина за лечение на различни неразположения.

Същинският култивиран морков пристига в Европа много по-късно. През X–XII век арабските търговци пренасят лилавите и жълтите сортове в Мавританска Испания. Оттам зеленчукът постепенно се разпространява из Централна и Западна Европа през Средновековието.

Как хората са приемали моркова през вековете

Първоначално европейците са приемали новата култура със смесени чувства. Тъй като средновековната медицина все още разчитала на билкарството, лекарите масово предписвали морковите като лек за всичко – от отровни ухапвания от змии до стомашни проблеми.

Постепенно зеленчукът си проправя път и в кухнята. Лилавите моркови обаче имали един голям недостатък – по време на готвене те пускали цвят и правели супите и яхниите да изглеждат тъмни и неапетитни. Това карало готвачите да предпочитат по-бледите жълти сортове. В Англия по времето на Елизабет I морковите станали толкова модерни, че жените от висшето общество използвали фините им зелени листа за украса на шапките и косите си.

Холандската революция: Раждането на оранжевия морков

Морковът, какъвто го познаваме днес, се ражда благодарение на холандските градинари през XVI и XVII век. Те започнали да кръстосват семена от мутирали жълти и червени сортове. Целта им била да създадат по-сладък, по-сочен и по-едър корен, който да не оцветява ястията.

Изборът на оранжевия цвят носи и силен политически елемент. Чрез селекцията на този ярък нюанс фермерите искали да отдадат почит на Вилем ван Орание (Уилям Орански) – водач на движението за независимост на Нидерландия и основател на кралската династия. Новият оранжев сорт се оказал изключително успешен, тъй като съдържал големи количества бета-каротин, бил много по-вкусен и бързо изместил лилавите и белите си събратя по целия свят.

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