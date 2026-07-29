И Геро сдаде багажа: Вече съм парясник!

Шокираща семейна драма разтърси из основи българския шоубизнес! Един от най-обичаните актьори и емблематичен водещ на супершоуто „Като две капки вода“ – Герасим Георгиев-Геро, хвърли истинска бомба, като официално обяви, че е разведен. Тоталният обрат в личния му живот стана факт, след като той реши да развърже езика си пред камерата. Водещият направи скандалните разкрития не къде да е, а в интернет подкаста на най-известния роден плейбой – футболната звезда Благой Георгиев - Благо Джизъса.

„Мачът е свирен!“: Край на илюзиите след близо две десетилетия

С типичния си пиперлив хумор, но и с видима доза хладнокръвие, Геро буквално изповяда душата си и призна, че дългогодишната му семейна идилия е окончателно пепел.

„Вече съм парясник. Мачът е свирен там. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод“, отсече актьорът, хвърляйки в тотален транс хилядите си фенове.

Той бе категоричен, че с бившата му половинка са решили да сложат край, вместо да поддържат фалшива фасада: „Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, като нещо не върви“.

Удар по спортната журналистика

С това шокиращо признание се слага край на точно 18-годишния брак на звездата с чаровната спортна журналистка Цвети Гагарова. Двамата бяха сочени за едно от най-стабилните и примерни семейства в арт средите, далеч от евтините скандали на жълтите павета.

Въпреки съдебното разпускане на брачния съюз, Геро сподели, че двамата с Цвети гледат да поддържат абсолютно нормални и цивилизовани отношения в името на най-ценното нещо, което ги свързва завинаги – тяхната пораснала дъщеря Йохана. Остава обаче въпросът дали само битовизми са разпалили раздора в звездното гнездо, или има таен трети човек, за когото тепърва ще се говори.