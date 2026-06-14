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Спасете любимите дрехи от петна със златното правило. Действа веднага

Ето как излизат цветовете от червените плодове от тъканта

Спасете любимите дрехи от петна със златното правило. Действа веднага
14 юни 26 | 23:45
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Божана Войнишка

Лятото е сезонът на сочните червени плодове, но хапването на ягоди, череши, малини или диня често оставя трайни спомени върху дрехите ни. Петната от червени плодове се смятат за едни от най-упоритите, тъй като съдържат естествени растителни пигменти (антоцианини), които бързо попиват в текстилните влакна. Добрата новина е, че с бърза реакция и правилните домашни средства можете напълно да спасите любимите си дрехи.

Златното правило: Действайте веднага

Най-важният фактор за успешното премахване на петното е времето. Колкото по-прясно е то, толкова по-лесно ще излезе. Веднага след инцидента попийте излишния сок с чиста салфетка, без да търкате, за да не разнесете пигмента по-дълбоко в тъканта. Никога не запечатвайте петното с гореща ютия или в сушилня, преди да сте сигурни, че е напълно изчезнало, тъй като топлината ще го фиксира завинаги.

Методът с вряла вода (за памук и устойчиви тъкани)

Това е един от най-ефективните и същевременно прости методи за бели и цветни памучни дрехи, които изискват само бърза реакция.

  1. Опънете зацапаната дреха над голяма купа или мивка, като петното трябва да бъде точно в центъра.

  2. Кипнете вода в електрическа кана.

  3. Излейте врялата вода от голяма височина (около 30-50 см) директно върху петното. Силата на струята и високата температура буквално ще „избутат“ плодовия пигмент от нишките на плата.

  4. Изперете дрехата в пералнята по обичайния начин.

Силата на киселината: Лимонов сок и оцет

Ако платното е по-деликатно или петното вече е изсъхнало, киселината е вашият най-добър съюзник. Тя неутрализира естествените багрила в плодовете.

  • Лимонов сок: Напоете петното обилно с пресен лимонов сок или натрийте директно с резен лимон. Оставете да подейства около 10-15 минути. За бели дрехи можете да оставите намокрената с лимон тъкан на директна слънчева светлина – слънцето действа като естествено избелващо средство.

  • Бял оцет и течен сапун: Смесете една супена лъжица бял оцет с половин чаена лъжичка течен сапун или веро. Нанесете сместа върху петното и я втрийте нежно с мека гъба. След 15 минути изплакнете със студена вода.

Домашно „лекарство“ със сода за хляб

За по-плътни тъкани или по-упорити петна от боровинки и къпини, содата за хляб върши чудеса. Направете гъста каша от сода за хляб и малко хладка вода. Нанесете я директно върху зацапаното място и я втрийте внимателно. Оставете кашата да изсъхне напълно върху плата – тя ще абсорбира остатъците от пигмента. След това изчеткайте засъхналата сода и изперете дрехата.

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Автор Божана Войнишка

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