Магнит за инвестиции: Продават "Турските Малдиви"

Един от най-впечатляващите бисери на Северно Егейско море – остров Гарип, известен като част от „Турските Малдиви“, официално е обявен за продажба. Частният остров с площ от близо 357 000 кв. м отива на търг с начална цена от 1,07 милиарда турски лири (около 302,3 милиона долара).

Луксозна визия и недокосната природа

В миналото за острова е разработен мащабен инвестиционен проект за висок клас туризъм, включващ луксозни хотели и вили, проектирани във формата на националните символи на Турция - полумесец и звезда. Към момента на Гарип няма изградена инфраструктура (с изключение на три нерегистрирани сгради), което го прави перфектно „празно платно“ за инвеститори с визия.

Защо районът е магнит за инвестиции?

Разположен в района на Дикили (на около 120 км от Измир), островът е заобиколен от кристално чисти тюркоазени води, бели плажове и десетки тихи заливи (като Ханъмън, Писа, Килик и Аквариум).

Какво прави имота и района толкова атрактивни

Уникално местоположение. Част от защитена природна територия с девствена природа и благоприятен климат. Допълнителни екстри. Наблизо се намират естествени термални извори с доказани лечебни свойства (Хайътлъ и Илиджа). Растящ интерес. От почти непозната дестинация допреди няколко години, днес Дикили е сред най-предпочитаните места за търсещите усамотение туристи от Истанбул, Анкара и чужбина, а заливите около острова са любима спирка за частни яхти.

Продажбата на остров Гарип разкрива рядка възможност за придобиване на ексклузивен девствен имот в един от най-бързо развиващите се и живописни райони на турското крайбрежие.