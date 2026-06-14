Предизвикателства пред туристите в планините

Първият летен месец ще продължи да радва любителите на слънцето, но и ще поднесе обичайните за сезона климатични изненади. До края на юни времето в страната ще запази своя силно динамичен характер. Прогнозите сочат, че ни очаква перфектен баланс между горещи летни дни и краткотрайни, но интензивни следобедни превалявания. Температурите ще се задържат около и над обичайните за сезона норми, напомняйки, че астрономическото лято вече е в разгара си.

Горещи вълни и следобедни бури в интериора на страната

В по-голямата част от страната денонощният ритъм на времето ще бъде класически за юни. Сутрините ще започват с предимно слънчево време и бързо покачване на живака в термометрите. Около и след обяд, под влияние на силното слънчево греене и натрупаната влага, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност.

В Западна и Централна България тези процеси ще бъдат най-силно изразени. Жителите на тези региони трябва да бъдат готови за локални, но интензивни гръмотевични бури, придружени от краткотраен силен дъжд и възможност за градушки. Температурите в равнинната част на страната ще варират предимно между 30°C и 35°C, като в традиционно най-горещите точки на Южна България и по поречието на река Дунав термометрите ще достигнат и до 37°C.

Идеални условия за море по Черноморието

За разлика от вътрешността на страната, по родното Черноморие времето ще остане значително по-стабилно и сухо. Морският бриз ще предпазва крайбрежието от екстремните жеги, поддържайки максималните температури на въздуха в комфортните граници между 28°C и 31°C.

Вероятността за валежи по морето е минимална, което прави втората половина на юни изключително подходяща за ранно море. Температурата на морската вода продължава стабилно да се покачва, като в края на месеца се очаква да достигне приятните за къпане 22°C – 23°C.

В планинските масиви времето ще изисква повишено внимание от страна на туристите. Юнските следобедни бури в планините се развиват изключително бързо и са съпроводени от чести гръмотевици и резки застудявания. На височина около 1200 метра максималните температури ще достигат около 18°C – 20°C, но при преваляване бързо ще падат. Планинарите се съветват да планират преходите си рано сутрин и да приключват с маршрутите преди обяд.

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