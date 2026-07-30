Бен Афлек спечели 1 милион в "Стани богат"! Какво ще направи с парите

Актьорът и режисьор Бен Афлек и шампионът от куиз шоуто „Jeopardy!“ Джейми Динг спечелиха голямата награда от 1 милион долара в американското предаване „Стани богат“ (Who Wants to Be a Millionaire), пише Vesti.bg, позовавайки се на PEOPLE.

Целият спечелен хонорар ще бъде дарен на благотворителната организация на актьора - Eastern Congo Initiative, която подпомага местни общности в Източно Конго, засегнати от опустошителните военни конфликти в района.

Инфарктната игра завърши с правилния отговор на 15-ия, последен въпрос. Любопитен детайл е, че година по-рано близкият приятел и колега на Афлек - Мат Деймън, също спечели милион долара в същото шоу.

Предпоследният въпрос за 500 000 долара бе свързан с историческо постижение, за което „Ню Йорк Таймс“ пише, че няма да се случи през следващите милиони години. С помощта на жокера „50:50“ дуото правилно заложи на първия полет с самолет на братята Райт през 1903 г.

Решаващият въпрос за 1 милион долара гласеше: „Кое от следните имена НЕ е било ползвано за пуйка, помилвана от американски президент за Деня на благодарността?“

Сред опциите бяха двоични двойки имена като „Арахисово масло и Желе“, „Картофчо и Тот“, „Мак и Сирене“ и „Спагети и Кюфте“.

Нямайки сигурност, Афлек и Динг заложиха на жокера „Помощ от водещия“ и се обърнаха към Джими Кимъл. Водещият, известен с ежегодните си комедийни скечове на тема президентските помилвания, насочи участниците към отговора „Спагети и Кюфте“.

„Джими е може би най-големият експерт в света точно по тази тема. Залагам на него“, заяви Афлек, преди двамата да потвърдят отговора.

Правилната реакция донесе бурни аплодисменти и конфетен дъжд в студиото. Победата на Афлек го нарежда сред малкото популярни личности, успявали да стигнат до върха на куиз шоуто.