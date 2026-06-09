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Чакана любов за Рибите, врати се отварят пред Овена: Кой е любимецът на звездите

Раците да се държат за семейството

Чакана любов за Рибите, врати се отварят пред Овена: Кой е любимецът на звездите
09 юни 26 | 7:27
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Боряна Колчагова

ОВЕН: Един разговор отваря нова врата

Днес ще получите възможност, която може да промени плановете ви за следващите седмици. На работното място ще се наложи да действате бързо и уверено. В любовта избягвайте излишните спорове.

ТЕЛЕЦ: Парите идват точно навреме

Финансов въпрос, който ви е тревожил, започва да намира решение. Възможна е добра новина, свързана с доходи, покупка или инвестиция. Вечерта е подходяща за почивка и приятни емоции.

БЛИЗНАЦИ: Новина обръща плановете ви

Телефонно обаждане или съобщение ще промени програмата ви. Денят е отличен за срещи, преговори и нови запознанства. Бъдете внимателни с обещанията.

РАК: Сърцето ви знае правилния отговор

Емоциите ще бъдат силни, но ще ви помогнат да видите истината. Очаква ви приятен момент с близък човек. Семейството остава най-сигурната ви опора.

ЛЪВ: Всички погледи са насочени към вас

Днес ще блеснете с идеи и увереност. Подходящ момент е да защитите позицията си или да представите нов проект. Не позволявайте на дребни критики да ви разколебаят.

ДЕВА: Решение на стар проблем е на хоризонта

Въпрос, който отдавна ви притеснява, започва да се подрежда. Денят е подходящ за документи, организация и важни разговори.

ВЕЗНИ: Време е за важен избор

Ще трябва да решите накъде да поемете в личен или професионален план. Не позволявайте на околните да вземат решение вместо вас.

СКОРПИОН: Интуицията ви няма да сгреши

Ще усетите предварително какво се случва около вас. Доверете се на вътрешния си глас. Вечерта носи приятна изненада или интересна среща.

СТРЕЛЕЦ: Късметът идва отдалеч

Очаква ви нова възможност, свързана с пътуване, обучение или ново познанство. Денят е благоприятен за смели решения.

КОЗИРОГ: Усилията ви най-сетне дават резултат

Трудът, който сте положили напоследък, ще бъде оценен. Финансовите въпроси се развиват във ваша полза. Добър ден за професионални успехи.

ВОДОЛЕЙ: Идея може да промени бъдещето ви

Нестандартно решение ще ви помогне да излезете от трудна ситуация. Нов човек в обкръжението ви може да се окаже много важен.

РИБИ: Мечта започва да се превръща в реалност

Ще получите знак, че се движите в правилната посока. Денят е благоприятен за любов, творчество и разговори от сърце.

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Автор Боряна Колчагова

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