Красива любов за Лъва, Везните да се пазят от досадници. Събота носи изненади
Раците да останат у дома и да се наслаждават
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