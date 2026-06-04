Няколко зодии влизат в най-силния си период

Отсега до 12 юни 6 зодии ще преживеят най-силния си период за тази година.

Според астролога Еван Грим причината е, че през следващите две седмици Юпитер и Венера ще се подравнят в знака Рак. Венера символизира удоволствието и насладата, което прави срещите с любими наши хора особено привлекателни. Тази енергия може също така да стимулира нашата креативност и да ни помогне да привличаме ресурси, казва Грим. Междувременно Юпитер е планетата на късмета и разширяването на възможностите, като ни предоставя много нови шансове. Когато тези две планети се съберат, късметът обикновено ги следва, пише YourTango.

И Венера, и Юпитер се намират в знака Рак и официално ще се срещнат на 9 юни. Въпреки това благоприятната енергия вече започва да се натрупва за следните зодиакални знаци:

Рак

С двете най-късметлийски планети в астрологията, които преминават през вашия зодиакален знак, вероятно „сияете в момента“, обяснява Грим. Самочувствието ви е високо и „привличате много положително внимание“.

Това може да бъде преобразяващ период за вас. Въпреки това бъдете разумни в действията си. Под влиянието на тази енергия е изкушаващо да прекалите с удоволствията, особено когато се чувствате на върха на света. Но е важно стратегически да насочвате енергията си, за да запазите доброто настроение през цялото лято.

Везни

Тъй като Венера е планетата, която ви влияе най-силно, всяка нейна среща с Юпитер е особено щастлив период за вас. Ракът е знакът, който е тясно свързан с вашата кариера, така че отсега до 12 юни навлизате в най-успешния период от годината в професионален план.

Според Грим можете да очаквате целият ви упорит труд най-накрая да започне да се отплаща. Независимо дали става дума за повишение или за признание от колеги и началници, вашите усилия „ще донесат дивиденти през следващите две седмици“, казва астрологът.

Козирог

Работата почти винаги е ваш основен приоритет, но сега най-щастливият период от годината засяга вашите взаимоотношения. След дълго време, в което сте поставяли всичко останало на първо място, благоприятната енергия на Венера и Юпитер в Рак ви кара „да започнете да вярвате, че сте способни да намерите партньор, който отговаря на емоционалните ви нужди“, казва Грим.

Тази нагласа променя всичко за вас. Получавайки повече насърчение и подкрепа от обикновено, вие сте много по-оптимистично настроени, че „подходящият партньор е някъде там“, обяснява той. Това не означава, че ще се ожените до 12 юни, разбира се. Но не се изненадвайте, ако специален човек привлече вниманието ви до края на месеца.

Овен

От началото на годината животът ви е бил като влакче на ужасите, особено по отношение на дома и семейството. Но нещата най-накрая започват да се успокояват, след като навлизате в един от най-късметлийските периоди за годината.

От този момент нататък „преживявате по-хармонична домашна среда“, обяснява Грим. Толкова дълго сте се грижили за всички останали, а през следващите няколко седмици най-накрая ще започнете и вие „да получавате нещо в замяна“.

Риби

Обикновено сте много креативни, но напоследък не сте се чувствали особено вдъхновени. Вселената ви е водила през сериозна трансформация и цялата ви енергия е била насочена натам. Но от този момент по-голямата част от това вече е зад гърба ви. Добре дошли в един от най-щастливите периоди през годината.

Енергията официално се променя към по-добро и в момента „сте в истински творчески подем“, казва Грим. Някои от „най-добрите творчески проекти“, които някога сте създавали, са в процес на развитие. Независимо дали става дума за страничен бизнес или за истинско изкуство, тази креативност ви носи изобилие от успехи.

Скорпион

Отсега до 12 юни получавате изобилие от късмет. Това е чудесна новина, тъй като животът не беше особено благосклонен към вас напоследък. Венера и Юпитер в Рак обаче носят много положителна енергия в семейния ви живот, като ви дават „по-оптимистичен поглед към живота“, обяснява Грим.

Макар това да не звучи като нещо грандиозно, не подценявайте значението на това да гледате на най-близките си отношения през по-позитивна призма. Подобряването на връзките с хората, които са най-близо до вас, е точно това, от което се нуждаете, за да извлечете максимума от юни 2026 година.

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