Вселената тества 3 зодии тази седмица

През новата седмица три зодиакални знака ще бъдат изправени пред тест от Вселената. Те ще го усетят веднага в понеделник, когато Слънцето е в квадрат със Сатурн. Това може да бъде ден, в който да имате чувството, че работите до пълно изтощение и може да не ви е лесно след почивните дни. Сатурн е изцяло свързан с работата, така че очаквайте 6 юли да бъде доста изтощителен. На 7 юли Нептун става ретрограден, което ще донесе по-остра чувствителност на вътрешно ниво.

Понякога, когато Нептун е ретрограден, разбираме, че мечтите ни не са реалистични, или ги предефинираме. Въпреки това през този период е по-вероятно да се вслушваме в собствения си вътрешен глас. Креативността, както и екстрасензорните или интуитивните способности се засилват, което е хубаво нещо. Именно това ще помогне на тези астрологични знаци да преминат теста на Вселената тази седмица до момента, в който Слънцето съвпадне с Меркурий на 12 юли, пише YourTango.

Овен

На първо място, пред вас предстои забавяне, тъй като Нептун, а скоро и Сатурн, стават ретроградни във вашия зодиакален знак. Това, заедно с тежките аспекти на Луната в понеделник и ретроградния Меркурий, е много вероятно да доведе до известни недоразумения в дома ви тази седмица.

Може би е добра идея да прочистите ума си и да се съсредоточите върху една задача в даден момент. Ако можете да правите това в собствена среда или насаме, нещата ще се получат по-добре. Избягвайте импулса да бъдете прекалено критични към някого на 9-и юли - независимо дали у дома или другаде, тъй като това може да се обърне срещу вас.

Можете да спестите време и много неприятности, ако прегледате внимателно всяка важна задача тази седмица, особено свързаните с документи, тъй като това е едно от нещата, които ретроградният Меркурий засяга.

Рак

Между ретроградния Меркурий във вашия знак и квадрата на Слънцето със Сатурн, тази седмица определено ще имате усещането, че Вселената ви изпитва. Тази енергия може да провокира ниски нива на енергия и безпокойство. Възможно е да преминете през временен период на несигурност в себе си и на подлагане под съмнение на решения, които сте взели в миналото.

Може да изтълкувате погрешно разговорите с околните. Също така може да ви бъде трудно да изразите себе си. За да се справите с този вид проблеми в общуването, направете кратка пауза, преди да отговорите на имейли или - още по-лошо - преди да реагирате по негативен и непродуктивен начин в разговорите с другите, било то в личен или професионален план.

Тази седмица си наложете правилото за „пауза без самокритика и съмнения“ по отношение на минали действия и решения. И не влизайте в омагьосания кръг на страха и негативното мислене, ако няма нищо конкретно, което да сочи натам! Не притопляйте стари спорове и разногласия. Ако някой друг иска да го направи, отговорете по начин, който сочи към по-позитивно бъдеще, вместо да гледате назад към миналото и да си прехвърляте вината. Грижата за себе си със сигурност е на преден план тази седмица, Раци.

Козирог

Тази седмица сте предразположени към лома в комуникацията с партньорите и другите хора в живота ви, заедно с ментално и физическо прегаряне (бърнаут). Вселената тества способността ви да бъдете търпеливи - както към себе си, така и към останалите.

Що се отнася до общуването с другите, не е нужно винаги да побеждавате. Понякога въпросът е: предпочитате да спечелите спора или да бъдете щастливи? Използвайте спокоен и учтив тон и не позволявайте на никого да ви изкарва от равновесие. Ретроградният Меркурий може да предизвика прекомерно премисляне или страх, свързани с важни взаимоотношения, така че е важно да отхвърлите тези мисли, ако няма конкретни доказателства, които реално да показват, че нещо лошо се случва.

Марс във вашия шести дом означава, че е време да обърнете повече внимание на здравето си и на усещането за умора или прегаряне. Не се преработвайте до точката на физическо изтощение. Въведете позитивни навици тази седмица, като се съсредоточите първо върху физическото си здраве. Много е вероятно тази седмица да имате нужда от повече почивка.

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