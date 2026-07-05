Изненада! Андреа и Галена заровиха томахавката

В Слънчев бряг се случи нещо неочаквано – две от най-експресивните и неудържими дами в поп фолка сложиха край на продължително напрежение помежду им. 10 години по-късно Андреа и Галена заровиха томахавката и се прегърнаха с насълзени очи, сподели пи арът на Андреа Атанас Лазаров. По всичко личи, че и двете са забравили сложните ситуации в миналото.

„Без излишен патос, но мога да ви кажа, че беше трогателно.“, коментира още водещият на TV Destinations. Всичко това се разиграва, когато Галена кани колежката си да се присъедини към нея на сцената. „Двете изпяха емблематичния хит „Страст на кристали“, а още с първите акорди всички избухна в бурни аплодисменти за новото начало между певиците.“, добави Атанас Лазаров, без да навлиза в подробности за слуховете, свързани с продължителната дистанция между Галена и Андреа.

Сега Андреа продължава кратката си ваканция в Слънчев бряг, където разпуска край басейна на хотел IM Dreamer. Следващият й проект вероятно ще бъде в тандем с Борис Дали.

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