Приказна дестинация на Балканите няма да ви разори

Приказно място на Балканите привлича семейства и млади хора с достъпни цени за настаняване, храна и други туристически услуги.

Морски курорт в Черна гора се смята за една от най-достъпните дестинации на Адриетическо море. В Сутоморе може да се наеме апартамент за около 20 евро на вечер, което прави дестинацията една от най-достъпните на черногорското крайбрежие. Цените варират в зависимост от местоположението, разстоянието от плажа и удобствата на мястото за настаняване, но остават значително по-ниски, отколкото в много други популярни адриатически курорти, съобщава сръбският портал Nova.rs, предава bTV.

Дневните разходи също не са твърде високи. Едно кафе в ресторант струва около 1,5 евро, а закуска може да се поръча за около четири евро. Ресторантьорите подчертават, че се стараят да поддържат баланс между достъпни цени и успешен туристически сезон, за да привлекат колкото се може повече посетители.

На плажовете на Сутоморе цените за наем на шезлонги варират между 10 и 15 евро, в зависимост от местоположението и допълнителните услуги, предлагани от плажните барове.

В сравнение с други адриатически дестинации, разликата е още по-очевидна. Докато едноседмична почивка в Неум може да се организира за по-малко от 300 евро, цените в елитните хърватски курорти като Дубровник и Хвар достигат значително по-високи нива през пиковия сезон. Нощувка в апартаменти там струва от 75 до над 1900 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com