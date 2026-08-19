Ето ги 7-те правнучки, кръстени на кралица Елизабет II

Кралица Елизабет II остава не само една от най-дълго управлявалите монарси в британската история, но и най-обичаната персона на кралското семейство. След смъртта ѝ на 8 септември 2022 г. близките ѝ продължават да пазят паметта за нея по един особено личен начин — като дават нейното име на дъщерите си.

Принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк станаха родители за трети път на 3 август 2026 г. Те избраха за първата си дъщеря името Аделаида Елизабет Анина Бруксбанк. Двойката има и двама синове — Огъст Филип Хоук и Ърнест Джордж Рони.

"Толкова сме щастливи да ви представим нашето момиченце – Аделаида Елизабет Анина Бруксбанк. Тя носи имената на трима души, които обичаме и на които се възхищаваме, сред които е и нейната прабаба, която винаги ще пазим в сърцата си.“, сподели Юджини.

Така Аделаида се присъединява към още няколко момичета от следващото поколение на кралското семейство, чиито имена са свързани с покойната кралица.

Атина Елизабет Роуз Мапели Моци

По-малката дъщеря на принцеса Беатрис и Едоардо Мапели Моци е родена на 25 януари 2025 г. в лондонската болница Chelsea and Westminster.

Името Елизабет е директна почит към покойната ѝ прабаба.

Сиена Елизабет Мапели Моци

Първата дъщеря на Беатрис и Едоардо се ражда на 18 септември 2021 г. — почти година преди смъртта на кралицата.

Сиена се присъединява към по-големия си брат Кристофър Улф, известен като Улфи, който е син на Едоардо от предишна връзка.

Името Елизабет отново е избрано като знак на почит към кралицата.

Принцеса Лилибет Даяна

Принц Хари и Меган Маркъл избират по-необичаен начин да почетат кралицата при раждането на дъщеря си на 4 юни 2021 г.

Момичето получава името Лилибет Даяна.

Лилибет е семейният прякор на Елизабет II от детството ѝ. С това име я нарича семейството ѝ, а принц Филип се смята за последния човек, който използва прякора при обръщение към нея.

Именно „Лилибет“ е подписала кралицата в ръкописната бележка, оставена върху ковчега на съпруга ѝ след смъртта му през април 2021 г.

Принцеса Шарлот Елизабет Даяна

Единствената дъщеря на принц Уилям и Кейт Мидълтън също носи името на своята прабаба.

Шарлот Елизабет Даяна е родена на 2 май 2015 г., две години след по-големия си брат принц Джордж.

Средното ѝ име Елизабет е избрано в чест на кралицата.

Лена Елизабет Тиндал

Дъщерята на Зара и Майк Тиндал е родена на 18 юни 2018 г.

Лена е второто дете на двойката, след Мия Грейс, а по-малкият ѝ брат е Лукас Филип.

Името Елизабет отново носи паметта за кралицата в следващото поколение.

Айла Елизабет Филипс

Питър Филипс, синът на принцеса Ан, също отдава почит на баба си чрез името на своята дъщеря.

Айла Елизабет Филипс е второто му момиче от бившата му съпруга Отъм Кели.

По-голямата ѝ сестра Савана Ан носи името Ан като почит към майката на Питър — принцеса Ан. При Айла изборът пада върху Елизабет в чест на кралицата.