Братът на Даяна хвърли бомба за Чарлз и Елизабет II

Братът на покойната принцеса Даяна – Чарлз Спенсър, отвори кутията на Пандора. В новите си мемоари „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ той прави поредица от шокиращи разкрития за Ди и династията. От поразителни твърдения за крал Чарлз и кралица Елизабет II, до обвинения, свързани с трудното детство на Даяна, нейния обречен брак и последвалата ѝ смърт, книгата рисува изключителен интимен портрет на Бъкингам зад стените.

„Тя ще бъде забравена скоро“

Един от най-скандалните моменти се върти около телефонен разговор с Чарлз малко след смъртта на Даяна. Спенсър разказва как тогавашният принц на Уелс побеснял по време на спор относно погребението, когато двамата се скарали дали Уилям и Хари - тогава едва на 15 и 12 години, трябва да вървят зад ковчега на майка си. По думите на Спенсър Чарлз обвинил семейството на Даяна, че нямат „никакво чувство за дълг“ и избухнал в гневна тирада срещу покойната принцеса и огромната обществена реакция на кончината ѝ. А след това Чарлз изрекъл смразяващите думи: „Бъдете спокойни, ще я забравим достатъчно скоро!“. Според Спенсър те разкрили натрупаното от Чарлз презрение към Даяна и очевидното му раздразнение от това, че светът е толкова дълбоко засегнат от смъртта ѝ.

Бъкингам отхвърли обвиненията, заявявайки, че кралят „се съобразява с факта, че болката от братската скръб може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да обагри спомените по начин, който останалите не разпознават, дори много години след подобна загуба“.

Спенсър обаче остава категоричен в позицията си. В интервю за BBC той настоя, че казва истината: „Мога да ви кажа тук и сега - това са точните му думи, които изрече. Бях изострил вниманието си към това, което говори в онзи момент и това е истината, заклевам се. Не чувам той да го отрича“. И нарича коментара на Чарлз „чудовищен“.

Шок

Спенсър твърди, че Чарлз звучал „опиянен - сякаш е спечелил от лотарията“ по време на телефонен разговор след фаталната катастрофа на Даяна в Париж през 1997 г. Принцът бил „странно делови“, когато разкрил, че вече е съобщил опустошителната новина на синовете си. Спенсър пише: „Връщайки се назад, подозирам, че първата реакция на принца е била да помисли как това събитие може да го освободи, за да се ожени за жената, която обича, вместо да осъзнае загубата на тази, която не обичаше.“ Според Спенсър първоначалната реакция на кралица Елизабет на новината за катастрофата в Париж е била не по-малко поразителна. Покойната владетелка на короната попитала: „Какво прави тя сега?“ - очевидно без да осъзнава в този момент, че Даяна е загинала.

Да се влюбиш в камериера си

Спенсър описва как Даяна го поканила на обяд в изискан лондонски ресторант и му съобщила, че възнамерява да заведе дело за развод. Когато той се опитал да я разубеди, тя отговорила: „Но мъжът ми е влюбен в личния си камериер.“ Името на помощника не се споменава, но обвиненията за романтична връзка между Чарлз и довереника му Майкъл Фосет датират от десетилетия. За първи път се появиха през 1996 г., когато Джордж Смит, бивш кралски служител, заяви, че е бил изнасилен от помощник на принца и че е станал свидетел на инцидент между член на кралското семейство и човек от висшия персонал. Чарлз категорично отрече обвиненията и постави под съмнение достоверността на Смит, изтъквайки историята му с посттравматично стресово разстройство и алкохолизъм.

Тежкото признание на Уелския принц

Спенсър разкрива как Чарлз казал на Даяна ден преди сватбата, че „тя трябва да знае колко е щастлив да се ожени за нея, но всъщност не е влюбен“. „Даяна трябваше да поеме този тежък удар, сигурна, че сърцето на принц Чарлз е другаде“, добавя Спенсър. Той пише и за момент преди церемонията, в който принцът я притиснал за талията и възкликнал: „О, малко сме пухкави тук, а?“ Но не само заради мачистката реплика Даяна се опитала да отмени сватбата си с Чарлз, след като осъзнала, че той не я обича. Според Спенсър сестра му стигнала до този преломен извод след празненството за 21-вия рожден ден на принц Андрю, когато Чарлз демонстративно я игнорирал. Спенсър описва как това оставило Даяна „дълбоко наранена, объркана и все по-разтревожена“. След партито Даяна казала на баща им, че не може да се омъжи за Чарлз. Но баща ѝ настоял, че на този етап сватбата вече не може да бъде отменена. А през годините няколко пъти се качила до Бийчи Хед - най-високата отвесна скала в Англия, обмисляйки да сложи край на живота си. Единствено любовта към синовете ѝ я спирала да направи фаталната крачка.

Спенсър си спомня и за последната им среща с Даяна. На 36-ия ѝ рожден ден пътищата на брат и сестра неочаквано се пресекли по време на вечеря в лондонската галерия „Тейт“. По-рано същия ден Даяна се пошегувала с десетките получени от нея букети: „Какъв късмет имам! Къщата ми е пълна с толкова прекрасни цветя, мястото изглежда като траурна зала!“. Шегата придобива зловещо значение не след дълго. Спенсър пише: „И ето ме сега, едва два месеца по-късно, опитвайки се да напиша нещо подходящо за нейното погребение.“

Бащата на Даяна имал романс с кралица Елизабет

Спенсър шокира с признанието, че баща му е имал любовна връзка с бъдещата кралица Елизабет II, преди тя да се омъжи за принц Филип през 1947 г. Според него лорд Маунтбатън, чичото на Филип, сложил внезапен край на романса, като заповядал на Спенсър старши да спре с тези „глупости“. „Може би Маунтбатън е разчиствал пътя за племенника си, принц Филип“, предполага авторът. Той добавя, че баща му в крайна сметка направил каквото му е казано, но така и не простил на Маунтбатън, когото „ненавиждал с цялата си страст“.

Чарлз искал майка му да се оттегли от престола

Спенсър описва как разочарованието на Чарлз от невъзможността час по-скоро да седне на трона, е било толкова разяждащо го, че той се надявал кралица Елизабет II да абдикира – или поне така се говорело в двореца. Според Спенсър Чарлз все повече се възмущавал, че е „мъж на средна възраст, който все още чака да царува“. Напрежението се пренесло и в кралското домакинство и се проявило между екипа на Елизабет и този на Чарлз около времето на погребението на Даяна. Спенсър припомня друг показателен разговор с Чарлз от 1992 година – на погребението на Джон Спенсър, починал от инфаркт на 68. „Такъв късметлия си - да наследиш всичко, докато си толкова млад!“, казал Чарлз на шурея си. Спенсър разкрива как Чарлз избухнал, че родителите му продължават да се държат с него като с дете, въпреки възрастта му тогава - 43, като дори тропнал с крак, за да подчертае думите си.

Спенсър вярва, че трудностите с концентрацията, които Даяна е имала в детството си, може би са свързани със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност - състояние, за което тя никога не е била изследвана. Той се позовава на училищни доклади от нейните ранни години, описващи постоянни проблеми с вниманието и ученето. Още в детската градина една от учителките отбелязала трудностите на Даяна да се фокусира. Това се повтаряло и в по-късни училищни бележки, в които преподавателите многократно отбелязват проблеми с концентрацията и предупреждават, че това „пречи на нейния напредък“.

Спенсър пише, че с Даяна са били подлагани на физическо малтретиране от две от техните бавачки. Едната ги наказвала, като ги удряла с дървена лъжица по дланите. Втората била още по-брутална - понякога блъскала главите им в стената. „Резултатът беше замайваща, пулсираща болка и пълно объркване“. Въпреки жестокостта, Спенсър казва, че нито той, нито Даяна са били „пречупени“ и двамата са останали „деца със силна воля“.

Спенсър си спомня и за горчивия семеен раздор заради втория брак на баща им, като твърди, че Даяна реагирала яростно, че той се е оженил тайно за Рейн Маккоркодейл през 1976 г. Въпреки че с Даяна приемали приятелките на баща им след развода на родителите им през 1969 г., Спенсър и сестра му „истински мразели“ Рейн, която той описва като „златотърсачка“. Според Спенсър Даяна научила за сватбата от вестниците и потърсила сметка от баща си. Тя му ударила шамар с думите: „Това е за болката, която причиняваш на всички ни.“

Напрежението продължило и след като баща им претърпял инсулт през 1978 г. и здравето му се влошило. Тогава Рейн се опитвала да попречи на децата да го посещават, като инструктирала медицинските сестри да не ги допускат.

Даяна имала романс с американски политик

Спенсър загатва за невероятна глава от любовния живот на Даяна след развода ѝ - неназован американски политик я е ухажвал и я е виждал като „върховната трофейна съпруга“. Според брата „влиятелният възрастен американски ухажор“ казал на Даяна, че бракът с нея практически би му гарантирал победа в президентската надпревара. Но Даяна била по-скоро заинтригувана от перспективата да стане първа дама, отколкото от самия „възрастен“ политик, като Спенсър пише как тя била „възбудена и заинтригувана“ от тази възможност.