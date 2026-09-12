Отиде си жената, която можеше да бъде кралица вместо Даяна
Тя бившата годеница на крал Чарлз
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Тя бившата годеница на крал Чарлз
Братята не са говорили от почти четири години
Невероятното възстановяване и жаждата за живот
Принцесата на народа загина в Париж преди 29 години
От трагични самолетни катастрофи и автомобилни инциденти до атентати
Чарлз Спенсър готви книга за покойната си сестра
Чарлз Спенсър ще издаде книга за живота на сестра си
Настояват институциите да изяснят всичко докрай
Той се е случил след разтърсващото интервю през 1995 г.
Говори бивш агент на MI6
Принцесата на Уелс прикова погледите
Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
Изповедта от медения й месец е сред най-интересните лотове на търг в Лондон
Той направи откровения в Австралия пред публика
Принцът се завърна в Австралия
По закон Уилям ще е следващият крал на Великобритания
Катастрофалният им брак се разпада публично
Дрехите и знаменитостите, които са ги носили, пишат историята на модната къща
Принцесата едва не става холивудска звезда
Хуан Карлос Първи след броени дни издава мемоарна книга