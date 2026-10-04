Братът на Даяна разкри мрачна истина за сестра си

Мемоарите на граф Чарлз Спенсър „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ предизвикаха силен отзвук и правни спорове във Великобритания. В книгата си той разкрива три конкретни случая, в които принцеса Даяна е изгубила контрол и е проявила физическа агресия. Според Спенсър тези изблици не са били проява на жестокост, а последица от детска травма и недиагностициран синдром на дефицита на вниманието и хиперактивност.

Авторът описва детски конфликт, при който сестра му го съборила от велосипед, както и друг инцидент от по-късен етап, когато Даяна ударила плесница на баща си заради тайния му брак. Най-сериозният епизод обаче се разиграва през 1989 г., когато по време на семеен скандал принцесата бутва мащехата си, графиня Рейн Спенсър, по стълбите в защита на биологичната им майка.

Освен спомените за Даяна, книгата съдържа и обвинения към крал Чарлз III относно негови изявления след нейната смърт. В рядък публичен коментар от Бъкингамския дворец отговориха, че „скръбта по загубен брат или сестра може да замъгли съзнанието и да изопачи спомените“.