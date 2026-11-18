Дженифър Лопес разкри какъв съвет е получила от своя терапевт, след като четвъртият ѝ брак – този с Бен Афлек – приключи с развод. Певицата и актриса говори открито за разочарованията си в любовта и уроците, които е научила от болезнените раздели.

В интервю за SiriusXM на 17 ноември 57-годишната звезда призна, че понякога се е чувствала така, сякаш непрекъснато допуска едни и същи грешки.

„Беше като да уча един и същ урок отново и отново“, разказа тя.

Лопес е била омъжена четири пъти – за Оджани Ноа, Крис Джъд, Марк Антъни и Бен Афлек. От брака си с Марк Антъни има близнаците Макс и Еме, които вече са на 18 години.

„Имах чувството, че обърквам всичко“

След последния си развод певицата започнала да преосмисля собственото си поведение във връзките.

Тя разказва, че преживяла период на дълбока лична промяна. Опитвала се да разбере защо определени ситуации продължават да се повтарят в живота ѝ и какво самата тя би могла да промени.

В един от най-трудните моменти споделила с терапевта си, че се чувства така, сякаш проваля всичко.

Неговият отговор я накарал да погледне на себе си по различен начин.

Той ѝ напомнил, че все още има много време да продължи да се опознава, да се развива и да приеме различните страни на личността си – включително онази, която продължава да вярва в романтичната любов.

"Когато му казах, че имам чувството, че провалям всичко, терапевтът ми отвърна, че самият факт, че се опитвам да разбера грешките си, вече е важна крачка. Много хора никога не го правят“, разказва Дженифър Лопес. Той я посъветвал да продължи да открива себе си и да приеме дори онази част от характера си, която безнадеждно вярва в романтичната любов.

Романтичката в нея се оказала най-голямата ѝ сила

Дълго време Лопес била склонна да обвинява себе си заради прекалената си романтичност.

Постепенно обаче осъзнала, че същата тази черта стои и в основата на творческата ѝ природа.

Способността да мечтае, да вярва в любовта и да се отдава на чувствата си е свързана и със смелостта, която ѝ позволява да излиза на сцената пред десетки хиляди хора.

Певицата признава, че за подобна работа е необходима и известна доза лудост.

Днес тя се опитва да приема романтичната си страна с повече разбиране, вместо да я смята за недостатък.

Шега за четирите брака я разсмя до сълзи

Разговорът в SiriusXM идва само два дни след забавна случка по време на публична среща с актрисата Рейчъл Зеглър в Ню Йорк на 15 ноември.

Лопес споменала четирите си брака и вдигнала четири пръста, за да ги преброи.

Тогава човек от публиката извикал, че ѝ остават още шест пръста.

Певицата избухнала в смях.

Впоследствие тя признава, че това е един от най-забавните коментари, които е чувала за личния си живот.

Вместо да се засегне, приема шегата с усмивка.

Нов живот след Бен Афлек

Дженифър Лопес и Бен Афлек възобновиха връзката си през 2021 г. – близо две десетилетия след първия си годеж.

Двамата сключиха брак през 2022 г., но през август 2024 г. певицата подаде молба за развод. Раздялата беше официално финализирана през януари 2025 г.

Днес Лопес признава, че този период е бил болезнен, но я е накарал да преосмисли собствените си очаквания от любовта.

Тя се стреми да извлече смисъл от преживяното, без да отрича добрите моменти и чувствата, които са съществували във връзките ѝ.

Междувременно певицата продължава активната си кариера.

На 26 ноември предстои премиерата на концертния филм „The JLo Show: Live in Las Vegas“, който представя финалното изпълнение от нейното шоу в Лас Вегас. Продукцията ще бъде излъчена по CBS и Paramount+.