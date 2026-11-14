Майкъл Шийн купи дългове за 1 милион паунда и ги опрости. Истината за парите, която малцина знаят

Майкъл Шийн, познат на зрителите от „Добри поличби“, „Кралицата“ и „Фрост/Никсън“, е сред онези актьори, за които славата има смисъл само ако може да послужи и за нещо добро. През 2025 г. той предприема необичайна финансова операция, с която освобождава близо 900 души в Южен Уелс от дългове за общо един милион британски лири.

За целта актьорът използва 100 000 паунда от собствените си пари.

На пръв поглед математиката изглежда невъзможна. Как със 100 000 паунда могат да бъдат погасени задължения за един милион?

Отговорът се крие в начина, по който функционира пазарът за изкупуване на просрочени дългове.

Как един милион паунда дългове се купуват за 100 000

Когато хората не успяват да изплащат кредитите си, банките и другите финансови институции понякога продават задълженията им на специализирани компании.

Това обикновено се случва с просрочени вземания, за които има съмнения дали някога ще бъдат събрани изцяло. Вместо да чакат неопределено време, първоначалните кредитори могат да продадат тези задължения с голяма отстъпка.

Така портфейл от дългове с номинална стойност един милион паунда може да смени собственика си срещу значително по-малка сума. Купувачът обаче обичайно придобива правото да търси от длъжниците сумите, които те продължават да дължат съгласно договорите си.

Именно този механизъм привлякъл вниманието на Шийн.

Той решил да използва същата система, но с напълно различна цел.

Вместо да купи задълженията, за да събира пари от хората, актьорът искал да ги заличи.

С помощта на специалисти създал компания за изкупуване на дългове и придобил портфейл на стойност един милион паунда за 100 000.

След сделката задълженията били опростени.

Това означавало, че близо 900 души вече няма да бъдат преследвани за тези конкретни суми.

Две години подготовка за една необичайна операция

Оказало се, че замисълът е далеч по-сложен, отколкото актьорът очаквал.

Първоначално той смятал, че всичко ще отнеме няколко седмици или най-много месец.

В действителност подготовката продължила две години.

Шийн трябвало да създаде подходяща компания и да спази законовите изисквания, като същевременно запази инициативата в тайна до приключването на сделката.

Заради правилата за защита на личните данни той не получил достъп до самоличността на хората, чиито дългове изкупил.

Знаел само в кои райони живеят и какъв вид са задълженията им.

„Никога няма да разбера кои са тези хора. И досега не знам кои са“, разказва той пред BBC.

За актьора това не било проблем. Целта му била да помогне на непознати, които се намират в затруднено положение.

Работници плачат за изгубените си работни места

Инициативата е особено свързана с Порт Талбот – индустриалния град в Южен Уелс, където Шийн е израснал.

През 2024 г. местната стоманодобивна индустрия преживява тежък удар след закриването на последната доменна пещ в завода на Tata Steel.

Компанията обявява съкращения на около 2800 работни места.

Това създава несигурност за хиляди семейства, чието препитание от поколения зависи от стоманодобива.

По време на снимките на документалния филм за инициативата Шийн посетил кафене в родния си град.

Една от служителките му разказала за работници, които седели на масите и плачели, след като разбрали, че ще загубят работата си.

„Тогава всичко те удря истински. Помислих си, че трябва да направя каквото мога, за да помогна“, спомня си актьорът.

Този разговор затвърдил решението му да доведе проекта докрай.

Дълговете невинаги са резултат от безразсъдно харчене

За Шийн проблемът има много по-дълбоки корени.

Той смята, че голяма част от хората, затънали в задължения, не са живели разточително.

Нерядко те са използвали заеми, кредитни карти или овърдрафти, за да покриват основни разходи – храна, отопление, наем и сметки.

Когато доходите не достигат, а лихвите продължават да се натрупват, излизането от дълговата спирала става все по-трудно.

Актьорът от години настоява за по-достъпно кредитиране и по-строги мерки срещу прекомерно скъпите заеми.

Още през 2019 г. той участва в създаването на инициативата End High Cost Credit Alliance, насочена към борбата с високата цена на потребителските кредити.

„Докато правителството не накара банките да поемат отговорност за осигуряването на достъпни кредити, проблемът само ще се задълбочава“, заявява Шийн.

Защо финансовите компании продават дълговете толкова евтино

На вторичния пазар цената на едно вземане зависи от вероятността то да бъде събрано.

Ако дадено задължение е просрочено отдавна, събирането му е несигурно или разходите за това са високи, стойността му за потенциалния купувач може да бъде много по-ниска от номиналната сума.

Така компанията, която купува дълговете, поема определен риск, но може да реализира печалба, ако успее да събере повече, отколкото е платила за портфейла.

Практиката е законна и е добре позната във финансовия сектор.

Длъжниците обаче невинаги разбират какво се случва със задълженията им, когато те бъдат продадени.

Именно това противоречие Шийн искал да направи видимо.

Докато финансовите компании могат да купуват едни и същи вземания на все по-ниски цени, размерът на дълга за човека, който трябва да го изплаща, не намалява автоматично.

В случая актьорът решил да прекъсне тази верига.

Документален филм показва цялата операция

Двугодишната подготовка и осъществяването на инициативата са представени в документалния филм на Channel 4 Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway.

В нея актьорът обяснява как работи вторичният пазар на дългове и защо смята, че кредитната система често поставя най-уязвимите хора в още по-трудно положение.

Шийн признава, че 100 000 паунда са голяма сума и за него самия.

„Ироничното е, че наистина не съм сигурен дали мога да си позволя да направя това. Но въпреки всичко ще го направя, защото съм поел ангажимент и знам, че проблемът няма да изчезне“, казва той.

Актьорът определя помощта за 900 души като важна, но недостатъчна пред мащабите на задлъжнялостта във Великобритания.

Надеждата му е документалният филм да предизвика по-широк разговор за достъпните кредити и защитата на хората в затруднение.

Актьорът, който продаде къщите си, за да помогне на бездомни хора

Това далеч не е първият случай, в който Майкъл Шийн използва собствените си средства за обществена кауза.

През 2019 г. той продава свои имоти в Съединените щати и Великобритания, за да помогне за организирането на Световното първенство по футбол за бездомни хора в Кардиф, след като финансирането на събитието е застрашено.

По-късно актьорът започва да се определя като човек, който работи „без печалба за себе си“, насочвайки значителна част от доходите си към социални инициативи.

Той подкрепя и създаването на нов национален театър на Уелс.

За Шийн благотворителността върви ръка за ръка с желанието за обществена промяна.