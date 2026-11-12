Папа Лъв XIV срещу мачизма: Мъжете и жените трябва да имат равни права

Папа Лъв XIV призова за отказ от „мачо манталитета“ и за по-голяма роля на жените в обществения живот. В реч пред десетки хиляди вярващи в перуанската столица Лима Светият отец осъди широко разпространените в редица южноамерикански страни представи за превъзходството на мъжете, както и всички форми на насилие срещу жените, предаде ДПА.

„Техният принос във всички сфери на обществото и на Църквата е незаменим“, подчерта папата, настоявайки за равни права и отговорности между мъжете и жените.

Той обърна специално внимание на отношенията в семейството, като заяви, че „в брака и в семейния живот и двамата партньори трябва да имат равни права“.

„Съжалявам да отбележа, че мачо манталитетът все още съществува и се проявява в липсата на бащата в семейния живот, както и в малтретирането и насилието срещу жените“, каза Лъв XIV.

Светият отец разкритикува идеологията на мачизма, основана на убеждението, че мъжете по природа превъзхождат жените. Той подчерта, че подобни разбирания противоречат на християнското учение за равнопоставеността и човешкото достойнство.

Според папата вярата „не може да оправдае нито неравенството в разпределението на отговорностите за домакинските задължения, нито подчиняването на единия съпруг на другия“.

„Трябва да продължим да работим за хармонизирането на ролите на мъжете и жените в семействата“, призова той.

Лъв XIV обърна внимание и на положението на жените, живеещи в бедност, особено представителките на коренното население и афроперуанските общности, които често са изправени пред двойна дискриминация.

„Нека ценим жените! Нека защитаваме и уважаваме момичетата!“, призова Светият отец.

Три милиона души посрещнаха папата в Лима

Изявлението беше направено по време на шестдневното посещение на Лъв XIV в Перу, което е част от 12-дневната му обиколка в Южна Америка, включваща още Уругвай и Аржентина.

Роденият в Съединените щати папа има и перуанско гражданство. Той е прекарал близо две десетилетия в страната като мисионер и епископ, преди да продължи служението си в Рим.

Затова завръщането му в Перу има особено лично значение.

При пристигането му на 11 ноември улиците на Лима и съседния град Каляо се изпълниха с хора, дошли да го приветстват. Според данни на местните власти, разпространени от Ватикана, близо 3 милиона души са се събрали по маршрута на папската делегация.

Лъв XIV беше посрещнат тържествено в страната, която смята за своя втора родина.

По време на посещението си Светият отец отправя послания за справедливост, човешко достойнство, подкрепа за семействата и защита на най-уязвимите.

В речта си в Лима той напомни, че равноправието между жените и мъжете трябва да намира израз както в обществото и Църквата, така и във всекидневния живот на всяко семейство.