Деца сред жертвите на сградата гробница. Покъртителни разкази

Осем души, сред които две деца, са загинали при срутването на триетажна жилищна сграда в нюйоркския квартал Бруклин. Сред жертвите има и двама строителни работници. Спасителните екипи продължават да претърсват развалините въпреки влошеното време, а властите започнаха мащабно разследване на причините за трагедията.

Сградата се срути в сряда следобед, 11 ноември, в квартал Флатбуш, непосредствено до действаща строителна площадка.

Според последните данни най-малко 18 души са ранени. Повечето от настанените в болница са в стабилно състояние, но един пациент остава в критично състояние, съобщи кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани по време на брифинг.

„Ню Йорк ще скърби и ще се възстанови като един град“, заяви той.

„Една сграда не се срутва просто така“

Общинският съветник Фара Луис, която представлява района, настоя за незабавно, задълбочено и прозрачно разследване на конструктивните причини за срутването и историята на проверките по спазване на строителните изисквания.

„Една сграда не се срутва просто така насред жилищен квартал, без да е имало предупредителни признаци или системни пропуски“, написа тя в социалните мрежи.

По думите ѝ случилото се е напълно неприемливо и повдига сериозни въпроси.

Луис настоява да се установи дали небрежност или пренебрегнати сигнали за опасност са допринесли за фаталното срутване.

Ако бъдат установени виновни лица, те трябва да понесат отговорност според закона, категорична е общинската съветничка.

„Нашата общност във Флатбуш скърби след невъобразима трагедия“, заяви тя.

„Бях вътре минути преди сградата да рухне“

Особено разтърсващ е разказът на мъж, който напуснал сградата съвсем малко преди срутването.

Той работи в заведение за пилешки специалитети на име „Форфедърс“ (Forefeathers), намиращо се точно срещу разрушената постройка.

Мъжът, който не желае да разкрие самоличността си, има и втора работа – доставя пратки на „Амазон“.

Минути преди трагедията занесъл поръчка до апартамент номер две в сградата.

Малко след като излязъл, чул силен, оглушителен трясък.

Обърнал се и видял, че постройката, в която току-що е бил, се е превърнала в купчина отломки.

Пред кореспондентката на Би Би Си Нада Тауфик очевидецът разказва, че бил шокиран от гледката.

По думите му пожарната пристигнала почти веднага – за една-две минути на мястото вече имало няколко противопожарни автомобила.

Улицата била затворена, а спасителите започнали издирването на хора под развалините.

Мъжът подозира, че строителните дейности в непосредствена близост може да са отслабили конструкцията на сградата. Това мнение споделят и други жители на квартала.

Засега обаче няма доказателства, че именно строежът е предизвикал срутването. Причината трябва да бъде установена от разследващите.

„Пълно опустошение. Тъжен ден за Бруклин“

Местните жители трудно намират думи за случилото се.

Жена от квартала, с която разговаря репортерката на Би Би Си Пратикша Гилдиал, изглежда видимо разгневена.

Тя разказва, че през всичките си години в района никога не е виждала подобна трагедия.

„Пълно опустошение. Това е тъжен ден за Бруклин“, казва жената.

Докато спасителите продължават работата си, хората започват да задават въпроса кой ще понесе отговорност за смъртта на осемте жертви.

Проверяват още 100 строителни обекта

Кметът Зохран Мамдани съобщи, че разследването се ръководи от Департамента по сградите на Ню Йорк.

Инспекторите проверяват всички компании и организации, свързани със строителните дейности около разрушената постройка. Обхванати са пет отделни юридически структури.

Наред с това се извършват проверки на още около 100 строителни обекта в Ню Йорк, свързани с участниците в строителния проект.

Ръководителят на Департамента по сградите Ахмед Тигани беше попитан за информации, че по външната фасада на рухналата сграда е имало пукнатини още преди инцидента.

Той заяви, че преди срутването не са били регистрирани нарушения за самата сграда, които да са били официално докладвани на ведомството.

Тигани подчерта, че всички евентуални нарушения и подадени жалби ще бъдат проверени, както и действията на всяка компания, участвала в строителния проект.

Мамдани потвърди, че разследването ще обхване както рухналата сграда, така и строителните дейности в съседния имот.

Спасителите остават сред развалините въпреки лошото време

Ръководството на пожарната служба на Ню Йорк увери, че издирвателните операции няма да бъдат прекратени заради неблагоприятните метеорологични условия.

Спасителните екипи ще продължат да работят, докато не се уверят, че под развалините няма останали хора.

В операциите участват пожарникари, полицаи, специализирана техника и обучени кучета.

Тежки машини разчистват големите бетонни и тухлени отломки, а спасителите се опитват да достигнат и до най-труднодостъпните пространства.

Предстои разследващите да установят дали сградата, построена през 30-те години на миналия век, е имала конструктивни проблеми и дали съседните строителни дейности са представлявали риск за нейната устойчивост.