99 изчезнали при срутване на сграда в Маями
Смята се, че става дума за грешка в изграждането на основите на комплекса
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Смята се, че става дума за грешка в изграждането на основите на комплекса
Няма пострадали хора
Поне десет са жертвите
Търговище. След срутване на покривна конструкция е загинал 61-годишен мъж, съобщи областната полиция. Инцидентът е станал около 21.00 часа снощи в сел...
Дака. Две западни компании обещаха да помогнат на семействата на жертвите от трагедията в Бангладеш, предаде Ройтерс. Канадскате търговска верига Ло...
Париж. Сграда се е срутила във Франция, предаде АФП, като се позова на представители на пожарникарската служба. Според информация на Би Би Си става д...
Дака. Спасителните екипи, които разчистват отломките на срутилата се фабрика в предградието Саваре на столицата Дака, все още продължават спасителнат...
Дака. Арестувани са двамата собственици на фабриките за облекло, разположени в осеметажната сграда, която се срути край столицата и уби най-малко 33...
Дака. Броят на жертвите след срутването на осеметажната сграда в столицата на Бангладеш Дака достигна 273 души, предаде Би Би Си. „Ние спасихме 42...
Дака. Осем етажна бизнес сграда е рухнала близо до столицата на Бангладеш Дака. Властите съобщават за трима убити, но предполагат, че под развалините...
Мумбай. Най-малко 27 души са загинали, а над 50 са ранени, при срутване на строеж в Мумбай.Все още се изясняват причините, които доведоха късно в четв...