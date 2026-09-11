Трагедия в две училища в Конго! 24 дечица са загинали

Най-малко 24 деца са загинали, след като пожар се е разпространил в две съседни училища в източната част на Демократична република Конго, а властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне.

Пожарът е избухнал в четвъртък, 10 септември, и е причинил тежки разрушения в средното училище „Фураха“ и началното училище „Уджамаа“ в град Букаву, който е под контрола на бунтовници. За трагедията съобщават Reuters, Associated Press и BBC.

До момента е потвърдена смъртта на най-малко 24 ученици, но броят на жертвите може да се увеличи.

По думите на местния администратор на квартала Моиз Лубала огънят е започнал от къща, след което се е прехвърлил към намиращите се наблизо училища. Той потвърди, че няколко ученици не са успели да излязат от сградата на средното училище и част от децата са се задушили.

„Изходът беше прекалено тесен. Някои ученици започнаха да скачат през прозорците, докато други се насочиха към вратата. Когато всички се опитаха да излязат едновременно, учениците бяха блъскани и стъпкани“, разказва Лубала.

Причината за пожара все още не е установена. Районът обаче е гъсто застроен с дървени къщи, което е улеснило разпространението на огъня.

Освен двете училища пламъците са унищожили около 300 дървени къщи, съобщават Reuters и BBC.

Букаву, столицата на провинция Южно Киву, е под контрола на бунтовническата групировка M23, която превзе града през февруари тази година.

Трагедията се случва на фона на продължаващия конфликт в източната част на Демократична република Конго, където бойните действия и нестабилността от години оказват тежко влияние върху живота на местното населениеи на епидемията от ебола.