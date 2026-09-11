Нигерийци мамели американки с любов срещу пари

Южноафриканската полиция предаде днес на агенти на ФБР шестима нигерийци, издирвани в САЩ за предполагаемо участие в романтични измами онлайн.

Според южноафриканските власти групата е набелязала повече от 100 жени в САЩ и ги е измамила с над 100 милиона ранда – около 6 милиона долара или 5 милиона британски лири.

Шестимата са арестувани през 2021 г. и се смята, че са членове на Black Axe – нигерийска престъпна организация, описвана като мафиотски тип. Групировката е свързвана с трафик на хора, интернет измами и убийства.

Сред предполагаемите жертви има пенсионери и представители на бизнеса. Според елитното полицейско звено Hawks те са били „набелязвани чрез сложни онлайн отношения“, използвани за измъкване на парите им.

Шестимата ще бъдат транспортирани от затвор в Кейптаун до летището, където ще бъдат предадени на представители на ФБР и Сикрет сървис, съобщи говорителят на Hawks полковник Катлего Могале.

При пристигането си в САЩ те ще бъдат изправени пред обвинения в измама чрез електронни комуникации и пране на пари.

Black Axe – престъпна мрежа с международен обхват

Black Axe е известна като сенчеста престъпна мрежа, прославила се с изключителна жестокост. Тя действа в Африка, Европа и Северна Америка, като Нигерия е основната ѝ база за набиране на членове.

Според властите много от членовете на организацията са с университетско образование и са били вербувани още по време на следването си.

Black Axe от години е в полезрението на международните правоохранителни органи. ФБР започва операции срещу организацията през ноември 2019 г. и септември 2021 г. В резултат на тях повече от 35 души са обвинени във връзка с интернет измами за милиони долари.

Следват и редица международни операции срещу мрежата, координирани от Интерпол.

При последната, проведена между ноември 2025 г. и юни 2026 г., са извършени обиски на седем обекта в Южна Африка, свързани с престъпна мрежа, занимаваща се с романтични и инвестиционни измами.

Операцията е довела до арестите на 39 души. Полицията е иззела парични средства и е блокирала повече от 250 банкови сметки.

Случаят показва мащаба на международните схеми за онлайн измами, при които престъпниците изграждат привидно романтични отношения с жертвите си, за да спечелят доверието им и впоследствие да получат достъп до парите им.