Два дни след погребението на брат си: Почина норвежката принцеса Астрид

Норвежката принцеса Астрид, по-малката сестра на крал Харалд V, е починала на 94-годишна възраст, съобщиха преди минути от норвежкият кралски двор.

Тя си отива само два дни след като тя присъства на погребението на своя брат. Харалд V почина в края на август на 89 години.

Принцеса Астрид е родена през 1932 г. като второто дете на тогавашния престолонаследник Олав и престолонаследницата Марта.

След смъртта на майка си през 1954 г. 22-годишната тогава Астрид поема ролята на първа дама на Норвегия.

Тя изпълнява тази функция до 1961 г., когато се омъжва за бизнесмена Йохан Мартин Фернер.

След това принцесата посвещава голяма част от обществената си дейност на благотворителни каузи. Сред тях е подкрепата за деца с трудности при четенето и писането.

Със смъртта на Астрид Норвегия се разделя с още един член на поколението на кралското семейство, което в продължение на десетилетия беше част от обществения живот на страната.