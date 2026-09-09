Ново напрежение. Хари и Меган скочиха на Чарлз

Принц Хари и Меган Маркъл изразиха остро недоволство от новото писмо на Бъкингамския дворец, написано от името на краля, в което двойката е определена като „частни лица“. Според източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, те настояват да бъдат възприемани като „публични личности“ и да се зачита ролята им на членове на кралското семейство на лично ниво, въпреки че вече не изпълняват официални задължения и не получават публично финансиране.

Според „Дейли Мейл“, екипът на Съсекс твърди, че е бил хванат неподготвен, като е получил документа едва час преди разпространението му, без възможност да коригира спорните точки. От Двореца подчертават, че указанията съответстват на споразумението от Сандрингам от 2020 г. и на желанието на двойката за самостоятелен живот.

Около казуса възникнаха и съмнения, че моментът на публикуване е избран умишлено, за да повлияе върху решението на комисията Ravec относно охраната на принц Хари в Обединеното кралство - твърдение, което запознати с процеса категорично отричат, посочвайки, че целта е била просто да се внесе яснота.