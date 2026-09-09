7 сутрешни навика, от които трябва да се откажем

Всяка сутрин повтаряме едни и същи движения, без дори да се замислим дали са полезни или вредни. Някои от тях обаче може да увеличат ежедневния ни стрес и умора.

Ето основните сутрешни грешки, които отнемат енергията:

- Постоянно натискане на бутона "отложи". Многократното прекъсване на съня е по-трудно за тялото и често показва хронична недоспиване.

- Гледане на смартфона в леглото. Четенето на тревожни новини или служебни имейли веднага след събуждане разваля настроението ви и предизвиква стрес. Затова, не отваряйте социални мрежи през първите 10-15 минути след събуждане.

- Престой в тъмна стая. Липсата на естествена светлина лишава биологичния часовник от важен сигнал за начало на деня, намалявайки енергията. Достатъчно е да отворите завесите или да излезете за няколко минути на чист въздух.

- Замяна на водата със силно кафе. Игнорирането на сутрешната жажда в полза на напитки с кофеин може да бъде вредно за тялото ви. Не забравяйте за чашата топла вода сутрин.

- Пропускане на закуска. Балансираната закуска трябва да съдържа протеини, фибри и сложни въглехидрати вместо захар.

- Зъбите. Мийте зъбите си преди закуска или да изчакайте около половин час след хранене.

- Липса на движение. Изтощителни тренировки не са необходими, но лека загрявка или разходка ще ви разведрят. Вечерната подготовка на дрехи и закуска пък ще помогне да се избегне бързането.