По стъпките на Уилям: Принц Джордж продължи семейната традиция

Принц Джордж официално прекрачи прага на колежа „Итън“, продължавайки семейната традиция. 13-годишният втори по престолонаследие пристигна в елитното училище заедно с родителите си - принц Уилям и принцеса Кейт, където бе посрещнат от директора Саймън Хендерсън. Преди това той учи в частното училище „Ламбрук“ заедно с брат си Луи и сестра си Шарлот.

Основаният през 1440 г. от крал Хенри VI колеж се намира близо до замъка Уиндзор и е сред най-престижните институции в Обединеното кралство с годишна такса от близо 65 000 паунда. Преди Джордж тук са учили баща му Уилям - първият член на кралското семейство, завършил училището, както и чичо му принц Хари. За разлика от крал Чарлз III, който има тежки спомени от шотландското си училище „Гордънстоун“, Уилям пази топли спомени от „Итън“ и честите следобедни чаеве с кралица Елизабет II.

„Итън“ е известен със строгите си традиции, специфичното официално облекло с фракове и впечатляващия си списък от възпитаници - 20 британски премиери (сред които Борис Джонсън и Дейвид Камерън) и световноизвестни актьори като Хю Лори и Том Хидълстън. Символичен детайл е, че първият учебен ден на младия принц съвпадна с четвъртата годишнина от кончината на прабаба му, кралица Елизабет II.