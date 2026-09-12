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Джордж с дрешки за 85 лири

Джордж с дрешки за 85 лири

Дрешките, с които принц Джордж е облечен на фотосесията, за която "Стандарт" писа вчера, стрували 85 паунда, съобщава "Дейли мейл". На стълбите на дв...

15 декември | 18:15
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