Принц Джордж тръгва по стъпките на Уилям и Хари

Най-големият син на Уилям - 12-годишният принц Джордж, ще учи в престижния колеж "Итън" от септември, съобщиха от Кенсингтън.

Така внукът на британския крал Чарлз тръгва по стъпките на баща си и чичо си Хари, които също са учили в "Итън", който се намира в близост до Уиндзор.

"Итън" е едно от най-старите и известни средни училища в Англия и обучава 1350 ученици, които живеят в 25 различни пансионни къщи, отбелязва "Пийпъл". Докато е учил там, принц Уилям е пътувал до замъка Уиндзор за неделните обеди с баба си - кралица Елизабет Втора.

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