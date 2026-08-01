Пожълтял лист отвори вековна тайна за оригинала на Кока-Кола

Монаси от манастира „Свети Марко“ във Флоренция откриха рецепта за винен еликсир, чиито основни съставки напомнят ранната формула на „Кока-Кола“. Тоникът съдържал боливийски листа от кока и ядки кола и се използвал срещу физическо и психическо изтощение. Документът е от XIX век и предшества напитката на Джон Пембъртън от 1886 г. Няма обаче доказателства, че американският фармацевт е познавал манастирската рецепта.

Находка сред старите архиви

Ректорът на манастира Мануел Русо попаднал на избледняла рекламна листовка, докато подреждал архива на старата манастирска аптека. В нея бил представен „подсилващ винен еликсир“, приготвян от 30 грама ядки кола, 10 грама боливийски листа от кока и един литър алкохолна смес.

Напитката била препоръчвана за облекчаване на физическата и умствената умора, главоболието и слабостта, свързана с напреднала възраст или прекомерно натоварване. Суровините вероятно били доставяни в Тоскана от мисионери, завръщащи се от Латинска Америка и Африка.

Еликсирът бил сред най-търсените

Архивните свидетелства показват, че тоникът се превърнал в един от най-популярните продукти на аптеката. Според Русо рецептата може да е по-стара от намерената реклама, а най-широко разпространение напитката получила в края на XIX и началото на XX век. Производството продължило до 30-те години на миналия век.

Когато Флоренция била столица на Италия между 1865 и 1871 г., служители от разположените в града министерства се отбивали в аптеката по време на почивките си, за да пият от ободряващия еликсир. От него са запазени оригинални етикети и няколко празни бутилки.

Сходството води към Атланта

Историята на „Кока-Кола“ официално започва в Атланта през 1886 г. Американският фармацевт Джон Пембъртън първо създава алкохолния тоник Pemberton’s French Wine Coca, също основан върху листа от кока и ядки кола. След ограниченията върху продажбата на алкохол той разработва безалкохолен сироп, смесван с газирана вода.

Първата чаша „Кока-Кола“ е продадена на 8 май 1886 г. в аптеката „Джейкъбс“ в Атланта за пет цента. Счетоводителят на Пембъртън Франк Робинсън предлага името и създава характерното ръкописно лого на марката.

Пряка връзка не е открита

Въпреки почти еднаквите основни съставки няма данни Пембъртън да е виждал флорентинската рецепта или да е черпил вдъхновение от нея. Мануел Русо подчертава, че през XIX век лекарствените тоници с листа от кока са били сравнително разпространени в Италия и Франция.

Сходна претенция съществува и в Испания. Производители от валенсианския град Айело де Малферит създават през 1885 г. алкохолен сироп с името Kola Coca, който също е определян като възможен предшественик на американската напитка.

Аптека с близо шест века история

Аптеката на „Свети Марко“ е открита през 1460 г., за да обслужва бедните жители на Флоренция. Тя продължава да работи и днес, макар през 1995 г. да е преместена в друга част на града.

Архивът разкрива колко необичайна е била някогашната фармацевтична търговия. Сред запазените етикети има надписи за чист кислород, коняк и пречистен петролен спирт, а от тавана на старото помещение все още виси останка от крокодил, донесен от Нил през XVII век. Находката с еликсира не пренаписва историята на „Кока-Кола“, но доказва, че монасите във Флоренция са смесвали нейните прочути съставки десетилетия по-рано.