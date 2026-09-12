Хиляди се стичат в Троянския манастир за Голяма Богородица: Чудотворната икона излиза на лития
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
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Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
Рецепта от аптеката на „Свети Марко“ показва, че сходен тоник се е продавал десетилетия преди 1886 г.
Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, се казва в "Молитвена съпричастност"
Нестинари изпадат в транс на 21 май – празникът на светата майка и нейния син
Необичайно духовно събитие беляза честването на светите Новоселски мъченици в Новоселския манастир „Св. Троица“ в Априлци
Манастирът „Покров Богородичен“ събира вярващи в деня на почит към няколко светци
От римския Деултум и мегалитите в Странджа до резерватите и малките села край града
Охотно давал помощ и съвет, с твърдост се застъпвал за невинните и обидените
Музикантът направи поредна провокация
Уникален витраж е рисувал цветни картини по пода на храма
Пази вековни тайни на Пирин
Целта е да се насърчи религиозния и екотуризма в околностите
Няколко големи пожара бушуват едновременно в различни райони на България
След водопада или пък преди него може да се види и Бачковският манастир
Пътят е непроходим
През 1873 г. бил издигнат паметник в тяхна чест
Господ дал знак къде са останките на църквата
Общината работи по проекта
Светият синод излезе със специално съобщение
С 3 милиона лева ще започнат ремонтните дейности на пътя от пристанището до манастира