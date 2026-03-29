Тържествена литургия в Самоков. Патриархът оглавява службата

Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще възглави патриаршеска Василиева света литургия в манастира „Покров Богородичен“ в Самоков. Службата ще събере вярващи в един от значимите духовни центрове в региона. Храмът е известен със своята дълга история и ценни културни реликви.

Манастирът има корени още от времето, когато на това място са съществували няколко монашески килии, в които са се заселвали монахини. По-късно, през 1772 година, е изграден самият манастир.

В началото на XX век обителта достига своя разцвет, като около 1900 година броят на монахините и послушничките е достигал близо 100. Много от тях са се издържали чрез работа в местни предприятия. В манастирската магерница и до днес се съхраняват грамоти и отличия за ръкоделия, представяни на различни търговски изложения.

Храмът е свързан и с важни религиозни събития. Мощите на св. Пантелеймон са донесени от Хилендарския манастир още преди освещаването на църквата, с надеждата да спрат чумните епидемии, които са засягали района.

Сред художествените ценности в манастира се открояват иконите, изрисувани от Димитър Зограф и Захарий Зограф. В една от тях Захарий Зограф е оставил и свой скрит автопортрет.

Особено място заема и уникалният сюжет на т.нар. Крилата Богородица Закрилница - образ на Божията майка с големи ангелски крила, който се среща единствено в този манастир.

В деня на службата се почита паметта на св. Марк, Аретусийски епископ, преподобната Мария Египетска и св. Кирил, дякон.

Последното посещение на патриарх Даниил в манастира беше на 1 октомври миналата година, когато обителта отбеляза своя храмов празник.

