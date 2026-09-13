Тържествена литургия в Самоков. Патриархът оглавява службата
Манастирът „Покров Богородичен“ събира вярващи в деня на почит към няколко светци
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Манастирът „Покров Богородичен“ събира вярващи в деня на почит към няколко светци
Почитаме Покров Богородичен
На днешния ден православната църква чества Покров на Пресвета Богородица
Иван Вазов посещава светата обител и пише пътепис
В повечето славянски езици думата "покров" означава едновременно "покривало" и "защита"
София. На 1 октомври православната църква чества Покров на Пресвета Богородица. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се...