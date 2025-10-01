Много специален ден! Жените спазват строги забрани

1 октомври е ден с особено значение в православния календар – християните почитат Покров на Пресвета Богородица. Това е празник, дълбоко свързан с вярата в закрилническата сила на Божията майка, която според преданието покрива с омофора си (покрова си) вярващите и ги пази от злини.

Историята на празника

Корените на празника ни отвеждат в X век, в Константинопол. По време на всенощно бдение в храма „Св. Богородица Влахернска“, Света Богородица се явява пред множеството, заедно със светци, и се моли със сълзи за спасението на света. Тя разстила своя покров над вярващите – символичен жест на защита и милост.

Оттогава Църквата отбелязва 1 октомври като ден на Покрова – защитата на Пресвета Богородица, която вярващите търсят не само в трудни времена, но и в ежедневието си.

Традиции и обичаи в България

У нас празникът се свързва със силна народна почит към Божията майка, особено от жените и майките. Според народните вярвания, Покров е време за молитви за семейно благополучие, защита на дома и децата, а също и за успешно начало на нов етап в живота.

В някои краища на България денят се приема като своеобразен завършек на есенните полски дейности – време, в което семействата се събират, палят се свещи за здраве, и се приготвят постни ястия в чест на Богородица.

Какво не се прави на Покров Богородичен?

Празникът е свързан с някои строги забрани и предписания, които вярващите спазват, за да не предизвикат неволно нещастие или болест.

Забрани на 1 октомври:

Не се пере, не се чисти, не се шие и не се плете – смята се, че подобна дейност в този ден може да донесе болка и нещастие в семейството.

Не се върши тежка домакинска работа – почивката на този ден е знак на уважение към Богородица.

Жените не трябва да пипат остри предмети – ножове, ножици, игли – вярва се, че това може да „пробие“ закрилата на Пресветата.

Не се изнася нищо от дома – включително храна или предмети – за да не „излезе“ и Божията закрила с тях.

Не се дава назаем – нито пари, нито вещи, защото се вярва, че човек може да загуби благословията си.

Духовна броня в несигурни времена

Днес, в свят, пълен с предизвикателства, вярващите продължават да търсят утеха и сила в покровителството на Пресвета Богородица. Храмовете се изпълват с молитви, свещи и надежда.

Празникът напомня, че дори в най-мрачните моменти, има сила, която ни закриля – стига да я потърсим с чисто сърце.

