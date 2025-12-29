Страшният ден! Почитаме най-малките мъченици, не вдигайте шум

На 29 декември Православната църква почита паметта на Св. 14 000 младенци мъченици, избити по заповед на цар Ирод във Витлеем. Денят е сред най-тежките в църковния календар – не само заради трагедията, която припомня, но и заради дълбоките народни вярвания, свързани с него.

Кървавата заповед на Ирод

Според библейския разказ, след като влъхвите отказват да се върнат при Ирод и да му посочат къде е роденият „Цар Юдейски“, владетелят изпада в паника. Страхът, че ще загуби властта си, го тласка към едно от най-жестоките престъпления в древността – заповядва да бъдат избити всички момчета до две години във Витлеем и околностите.

Така хиляди невинни деца стават първите мъченици за Христос – жертви на властолюбието и страха.

В същото време ангел предупреждава Йосиф и Мария, които успяват да избягат в Египет, спасявайки Младенеца.

Защо денят се смята за „страшен“

В народната традиция 29 декември е известен като „Страшният ден“. Вярва се, че злото е особено дейно и човек трябва да бъде внимателен в думите и делата си.

Традиции и обичаи

Макар да не е сред най-празничните дни, 29 декември има ясно очертани традиции:

Запалва се свещ за упокой на невинните младенци.

Моли се за здраве на децата – денят е особено почитан от майките.

В някои райони се прави малка трапеза без шумни събирания , в знак на почит към загиналите.

Вярва се, че домът трябва да бъде подреден, защото безпорядъкът „привлича зло“.

Забраните на деня

Народната традиция е категорична – на този ден има редица забрани, които се спазват и до днес:

Не се мързелува – смята се, че който бездейства, ще го сполетят нещастия.

Не се отказва помощ – вярва се, че отказът носи лош късмет през цялата година.

Не се оплаква от съдбата – думите имат особена сила и могат да „отворят врата“ за зло.

Не се започват нови начинания , защото денят е тежък и неподходящ за промени.

Не се пере и не се шие , за да не се „рани“ символично детската невинност.

Не се вдига шум, за да се почете паметта на младенците.

29 декември е ден, в който историята и вярата се срещат в едно – в напомнянето, че жестокостта, извършена от страх, винаги води до трагедия.

Почитта към 14-те хиляди младенци е не само религиозен акт, но и морален урок – за цената на властолюбието, за крехкостта на живота и за силата на невинността.

В българската традиция този ден остава като тихо предупреждение:

да пазим децата, да пазим думите си и да не допускаме злото да се превръща в закон.

Кои имена празнуват на 29 декември: Младен, Младенка, Младенчо, Младена

