Всичко за Витлеем

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Витлеем - хляб, кръв и слава

Витлеем - хляб, кръв и слава

Целият иконостас е дарен от Руската църква преди повече от 150 г.Яслата на Исус е на метри от гробницата на избитите младенци Не може да станеш истин...

24 декември | 12:05
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Коледа във Витлеем

Коледа във Витлеем

Шопингваканции във Виена преди празниците Въпреки кризата мнозина българи ще посрещнат Рождество Христово не в семейна обстановка, а в далечен Израел...

21 декември | 8:00
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