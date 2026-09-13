Жените в Библията: Ноемин и Рут - свекърва и снаха, които са най-добри приятелки
Нерада съдба ги сближава, но има хепиенд
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Нерада съдба ги сближава, но има хепиенд
Прекланяме се пред Св. 14 000 младенци мъченици, избити по заповед на цар Ирод
Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат
Скромна Коледа
Три научни версии
Лаврата е най-старото до днес обитавано монашеско средище в Светите земи
Сцената на Рождеството в пещерата на Витлеем е най-разпознаваемия символ на Коледа.
С какво е толкова вълнуваща винаги за нас историята за Младенеца Иисус, Който се роди във Витлеемската пещера
Надписът е в чест на църковен събор през 342 г.
Парите от благотворителния търг са за болница във Витлеем
Божи гроб затворен, еврейският синедрион поиска жертвоприношение, каквото не е правено от две хилядолетия
"Белегът от Витлеем" символизира един "белег на срама"
Във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос, се очакват близо 150 000 поклонници и туристи...
Целият иконостас е дарен от Руската църква преди повече от 150 г.Яслата на Исус е на метри от гробницата на избитите младенци Не може да станеш истин...
Витлеем. Християнски поклонници от цял свят се събраха за коледната меса в полунощ във Витлеем – родното място на Иисус Христос. Латинският патриарх...
Шопингваканции във Виена преди празниците Въпреки кризата мнозина българи ще посрещнат Рождество Христово не в семейна обстановка, а в далечен Израел...
Витлеем. Хиляди се стичат във Витлеем, за да посрещнат Коледа там, където се вярва, че е роден Иисус Христос, предаде АФП. Празникът ще протече с тр...