Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Историите за непоколебима вяра преливат в поверия за дъжд, вятър и идващата есен
Църквата почита Мануил, Савел и Исмаил, а народният календар продължава подготовката за Петровден
Вярващите почитат свети апостол Андроник, Баташките мъченици и свети Николай Софийски
На постещите е разрешено малко масло. Ето кои имена черпят
Загинали в Аморион, след предателство, но не предали сами вярата
Прекланяме се пред Св. 14 000 младенци мъченици, избити по заповед на цар Ирод
Много е важно да не пиете алкохолни напитки в този ден
Освободените апостоли кръстили владетеля и му дали името Севастиан
Ако птиците пеят силно, това предвещава хубаво време и богата реколта
Великият пост продължава: тези, които постят, могат да ядат топли ястия с растително масло
Кавгите и конфликтите на този ден могат да донесат проблеми на семейството и дори болести
Огромни пламъци се издигнали и прониквайки навътре, бързо поглъщали всичко - сградите и хората в тях
По време на император Диоклециан в 290 г. мъченическа смърт постигнала голяма група християни в град Тива, в Горен Египет
Православната църква почита на 10 декември паметта на светите мъченици Мина, Ермоген и Евграф. Те живели по времето на жестокият гонител на христ...
Числото 33 има дълбоко символично значение - то съответства на възрастта на Исус Христос при Неговото разпятие
На 30 октомври имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка, Зоран
През 1873 г. бил издигнат паметник в тяхна чест
Юстиниан Велики издигнал в Константинопол голяма църква в чест на мъчениците
Свети Андрей стратилат е определян като великомъченик