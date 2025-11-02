Тежка забрана се спазва на днешния църковен празник

На 2 ноември православната ни църква почита паметта на светите мъченици Ахиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист. Те са християнски светци, пострадали за вярата си през ІІІ век в Персия. Тяхната история е пример за смелост и лоялност към Христос въпреки преследването.

Светите мъченици

Ахиндин е един от главните мъченици, отказали да се отрекат от вярата си под натиска на преследвачите си. Той бил готов да приеме смъртта, вместо да се отрече от християнството. Пигасий също упорито устоял на мъченията и тормоза. Неговият пример послужи като вдъхновение за други християни. Афтоний е мъченик, който като другите става свидетел на Христовата вяра докрай. Неговото страдание символизира верността и неунищожимостта на духа. Елпидифор – споменава се сред мъчениците, подложени на тежки изпитания, но останали непоклатими във вярата си. Анемподист е друг светец, който заедно с други мъченици показва, че е готов да даде живота си в името на вярата в Христос.

Традиции и обичаи за 2 ноември

В деня на светите мъченици Ахиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист не забравяйте преди залез слънце да поискате прошка от всички, които сте обидили и огорчили.

Много е важно да не пиете алкохолни напитки в този ден, в противен случай ще се карате със семейството и половинката си и ще имате проблеми с парите. Също така не трябва да чупите клоните на дърветата - това ще доведе до здравословни проблеми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com