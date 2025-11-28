На днешния църковен празник не трябва да правите някои важни неща

28 ноември в православния календар е денят, в който се почита паметта на Свети великомъченик Стефан Нови и Свети мъченик Иринарх.

Стефан Нови

Св. великомъченик Стефан Нови е известен православен светец, пострадал през иконоборческия период в историята на Византия. Той става пример за твърдост във вярата и твърдост в отстояването на православното учение.

Свети Стефан е роден в Константинопол в благочестиво християнско семейство. Родителите му дълго се молели за раждането на дете и Господ им дал син. Те го възпитали в православната вяра и благочестие. На млади години Стефан постъпил в манастира "Св. Авксентий" близо до Константинопол. Там той се отдал изцяло на аскетичен живот, молитва, пост и изучаване на Светото писание. Неговият духовен живот и стремеж към чистота го правят уважаван сред братята на манастира.

Стефан бързо достигнал духовна зрялост. Той бил пример другите, спазвайки строги правила на пост и молитва. Заради своята праведност и духовна мъдрост той бил избран за игумен на манастира. По това време във Византия се разпространявало иконоборческото движение, подкрепяно от император Константин V Копроним. Иконоборците отричаха почитането на иконите, наричайки го идолопоклонство.

Стефан Нови става един от най-активните защитници на православното учение за иконопочитанието. Той смело се противопоставил на императорския указ, призовавайки християните да останат верни на традициите на Църквата. Заради твърдата си позиция Стефан е бил арестуван и хвърлен в затвора. В затвора той продължил да се моли и да подкрепя други затворници.

През 767 г. императорът наредил смъртта на Стефан. Светецът бил подложен на тежки мъчения, но не се отказал от вярата си. Той бил бит до смърт и загинал мъченически за православната вяра.

Иринарх

Свети Иринарх живял по време на гоненията срещу християните, организирани от император Диоклециан (284–305). Той бил езичник и отначало участвал в екзекуциите на християни, тъй като служил в римската администрация.

Но по време на една от екзекуциите Свети Иринарх станал свидетел на великата вяра на християните. Той видял как мъчениците смело понасяли страданията и сърцата им били изпълнени с мир и любов към Бога. Това го поразило толкова много, че започнал да се съмнява в истинността на езическите вярвания и започнал да мисли за силата на християнската вяра. Накрая Иринарх повярвал в Христа. Напуснал езическия живот, той се покръстил. Неговото обръщане станало публично свидетелство и предизвикало гнева на езичниците.

Иринарх бил арестуван заради вярата си в Христос и подложен на множество мъчения, за да го принудят да се отрече от вярата си. Въпреки това той останал непоколебим в своята преданост към Бога. Светецът загинал мъченически, за което Църквата го канонизирала.

Традиции и обичаи за 28 ноември

Котка, която драска стената с нокти, показва силен вятър или виелица. Размразяването показва, че студовете скоро ще започнат и ще продължат дълго време.

За да не изплашите успеха и щастието, не можете да се смеете силно или да се карате в този ден. На неомъжените момичета е забранено да ходят с пусната коса - ще трябва да чакат дълго време за появата на младоженец. Не бива да подарявате нещо от вкъщи - по този начин ще задлъжнеете.

Ако на този ден падне сняг, тогава трябва да го вземете в дланите си, да го хвърлите и да си пожелаете нещо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com