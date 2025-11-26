Почитаме светеца, който пази децата. Черпят чудни имена

На 26 ноември Българската православна църква почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски, известен сред народа като закрилник на децата и покровител на семейството. Денят е обвит с топла символика, добри пожелания и древни поверия, запазени от поколения.

Кой е Св. Стилиян Пафлагонийски?

Св. Стилиян живее през IV век в областта Пафлагония (днешна Турция). Рано поема пътя на духовността, посвещавайки се на благочестив живот, пост, молитва и грижа за нуждаещите се. В житието му се разказва, че особено внимание отделял на болните и най-вече на малките деца – приемал ги, лекувал ги, утешавал семействата им и ги защитавал от болести.

Затова и в иконографията светецът често е изобразяван държащ дете на ръце, което символизира небесната му закрила над най-малките.

Защо е закрилник на децата

Според преданието Св. Стилиян помагал на майки, които не могат да заченат, на бебета, страдащи от болести, и на новородени, нуждаещи се от защита. Мнозина родители се молят на светеца за здраве на децата си и дори днес е традиция в някои храмове да се отслужва специален водосвет за малките.

Считало се е, че молитва пред икона на Св. Стилиян носи спокойствие, крепко здраве и защита от „лоши сили“, които могат да навредят на детето.

Поверия и традиции за деня

Народните вярвания свързват празника с чистота, благоденствие и детска невинност. Ето някои от най-разпространените поверия:

Майките не бива да вършат тежка домашна работа – вярва се, че това пази децата от болести и неспокойствие.

Не се шие и не се плете, за да „не се затваря късметът“ на малките.

Запалва се свещ за здравето на децата – в храма или у дома.

Прави се благословен обяд, на който се канят роднини и приятели – знак за радост и благодарност.

В някои райони се вярва, че ако дете бъде благословено на този ден, ще расте здраво и защитено.

Кой празнува имен ден

На 26 ноември празнуват всички, които носят името на светеца и неговите производни:

Стилиян, Щилиян, Стилян, Стили, Щили, Стилиана, Щилияна, Стиляна, Илияна (на места), Стилияна и други вариации.

Празник на вярата, надеждата и невинността

Денят на Св. Стилиян е един от най-топлите православни празници, защото е свързан с най-чистото – децата. Родители, кръстници и близки си пожелават здраве, лекота в отглеждането и много усмивки. Неслучайно светецът остава в българската традиция като символ на надеждата и небесната закрила.

