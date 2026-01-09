"Капсула на времето" откриха в морето край Сен Тропе

В Средиземно море, на дълбочина над 2500 метра край Южна Франция, се намира търговски кораб от XVI век, известен под името „Камарат 4“. Съдът е почти напълно запазен и е заобиколен от кани, чинии и метални пръти, подредени така, сякаш са били оставени на морското дъно съвсем наскоро. Археолозите определят находката като изключителна, защото тя предлага рядка възможност да се надникне в ежедневната търговия по време на Ренесанса.

Останките се изследват от Френския департамент за подводни и подводни археологически изследвания. Подводният археолог Марин Садания нарича кораба „уникална капсула на времето“, запазена далеч от бури, течения и човешка намеса. Според специалистите именно огромната дълбочина е предпазила товара и конструкцията от разрушаване и разграбване.

Рекордно откритие край Сен Тропе

В началото на март 2025 г. екип на френския военноморски флот провеждал дълбоководни учения край Раматюел, близо до Сен Тропе, когато сонар засекъл необичайна форма на морското дъно. Спусната била камера на подводен дрон и от тъмнината постепенно се появили очертанията на дървен корпус с дължина около 30 метра.

По официални данни на Средиземноморската морска префектура и Министерството на културата останките се намират на дълбочина над 2500 метра. Това ги прави най-дълбокото корабокрушение, документирано досега във френски води. На тази дълбочина водата е ледена, почти напълно тъмна и практически неподвижна, което обяснява защо мястото прилича повече на запечатан склад, отколкото на разпръснато корабокрушение.

Какво крие „Камарат 4“

Видеозаписите от подводните апарати показват купчини украсени керамични съдове, покриващи останките от кораба. Много от близо двеста съда са декорирани с флорални и геометрични мотиви или носят християнския монограм „IHS“. До тях са открити жълто остъклени чинии и снопове метални пръти, вероятно железни, използвани като баласт за стабилизиране на кораба.

Археолозите са документирали и шест оръдия, голяма котва, съдове за готвене и навигационни инструменти. Всичко това показва, че „Камарат 4“ е бил напълно функциониращ търговски кораб, плаващ по натоварен и често опасен морски маршрут. Според учените съдът вероятно е превозвал готови изделия от лигурските работилници в Северна Италия към пазари във Франция или Испания.

Археология на 2500 метра дълбочина

Поради невъзможността водолази да достигнат безопасно такава дълбочина, всички изследвания се извършват механично. Останките са открити първоначално с многолъчев сонар, а след това са проучени чрез дистанционно управлявани подводни апарати, оборудвани с камери, осветление и роботизирани ръце.

Френският екип планира да създаде подробен триизмерен дигитален модел на кораба, съставен от хиляди изображения. Така учени и студенти ще могат да изследват мястото виртуално, сякаш управляват подводен робот, което бележи нов етап в развитието на подводната археология.

Търговията на Ренесанса без злато и бижута

Макар „Камарат 4“ да не е превозвал скъпоценни метали или бижута, именно обикновеният му товар го прави изключително ценен за историците. Керамичните съдове разкриват какви предмети са използвали хората в ежедневието си и как са функционирали търговските мрежи в Средиземно море през XVI век.

Други известни корабокрушения в региона, като тези на „Ломелина“ и „Сент Доротея“, показват, че заливът край Сен Тропе е бил ключова морска артерия за търговския трафик. „Камарат 4“ добавя ново, дълбоководно парче към тази историческа картина.

Съвременно замърсяване сред ренесансовите останки

Сред петвековната керамика камерите са заснели и неочаквани съвременни следи от човешка дейност – пластмасови бутилки, метални кутии, рибарски мрежи и дори опаковка от кисело мляко. Контрастът между ренесансовите предмети и модерните отпадъци показва, че замърсяването достига дори до най-дълбоките части на морето.

Какво ще се случи с кораба

Френските власти съобщават, че на този етап не се планират пълномащабни разкопки. Причината е рискът от увреждане на обекта, както и високата цена и сложност на подобни операции на такава дълбочина. Вместо това проучванията ще се съсредоточат върху детайлно картографиране, целенасочено вземане на проби и дигитална документация, която ще бъде споделяна с музеи и образователни институции.

Така хората на сушата ще могат да изследват „Камарат 4“ и неговия товар, без да се нарушава една от най-добре запазените подводни капсули на времето от епохата на Ренесанса.

