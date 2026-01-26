Най-големият викингски кораб! Изскочи от дъното на морето

Археолози са открили най-големия викингски „суперкораб“, намиран досега – плавателен съд с внушителни размери от 28 метра дължина, 9 метра ширина и 6 метра височина, приблизително колкото два училищни автобуса, съобщава „Индипендънт“. Корабът е открит в канал близо до Копенхаген, на дълбочина около 13 метра, и е изключително добре запазен – рядкост за находка от този мащаб и възраст.

Плавателният съд е получил името Svaelget 2, по името на мястото, където е намерен, и според изследователите е построен около 1410 г. Способността му да превозва до 300 тона товар го прави най-големия известен търговски кораб от този тип в Северна Европа през късното Средновековие.

Какво разказва конструкцията на кораба

Според археолозите корабът е истинско инженерно постижение за времето си. Анализът на дървесината показва, че при строежа му са използвани материали от два различни европейски региона – Померания в днешна Полша и Нидерландия. Шарките на дървесните пръстени сочат, че дъските са изработени от померански дъб, докато рамката на кораба идва от Холандия.

Това говори за добре организирани търговски и логистични връзки и за общество, което е разполагало с ресурси, знания и мащаб, далеч надхвърлящи представите за „примитивни“ викингски кораби.

Запазени детайли, които не са виждани досега

Една от най-впечатляващите черти на находката са оцелелите такелажи и т.нар. „високи замъци“ – повдигнати дървени платформи, характерни за средновековните търговски кораби. Те са служели едновременно за бойни позиции и за подслон на екипажа.

„Имаме множество чертежи на тези замъци, но досега никога не сме ги откривали археологически, защото обикновено е била запазена само долната част на кораба. Сега разполагаме с 20 пъти повече материал за изследване“, обяснява директорът на разкопките Ото Улдум, морски археолог в Музея на викингските кораби.

По думите му тези съдове не са били удобни в съвременния смисъл, но представляват огромна стъпка напред спрямо по-ранните викингски кораби с открити палуби.

Животът на борда – предмети от ежедневието

Освен самата конструкция, археолозите са открили и множество предмети от бита – боядисани дървени прибори, обувки, гребени, броеници за молитва, бронзови тенджери и керамични купи. Те дават рядка възможност да се надникне в ежедневието на екипажа.

„Морякът е имал гребен и броеници. Имаме съдове за готвене и хранене. Тези лични вещи показват, че хората са пренасяли начина си на живот от сушата на борда“, казва Улдум. Според него това ясно показва, че корабът е бил дом за екипажа по време на дълги плавания.

Търговски гигант, а не военна машина

Въпреки внушителните си размери, археолозите са категорични, че Svaelget 2 не е бил военен кораб. Липсват доказателства за въоръжение или бойна употреба, а всичко сочи към ролята му на търговски гигант.

„Създаването на такъв кораб изисква общество, способно да го финансира, построи и поддържа. Това ни говори за мащабна търговия, износ и внос на дълги разстояния и високо ниво на организация в средновековното общество“, подчертават изследователите.

Тъмната страна на викингската епоха – болест и страдание

Паралелно с морската находка учени насочват вниманието и към здравето на хората от викингската епоха. Проучване на университетa в Гьотеборг анализира черепи от 12-ти век, открити във Варнхем, Швеция, с помощта на компютърна томография.

Изследвани са черепи на девет мъже и шест жени на възраст между 20 и 60 години. Триизмерните изображения разкриват сериозни здравословни проблеми – хронични инфекции на синусите и ушите, тежки зъбни заболявания, анормални костни израстъци и инвалидизиращ остеоартрит.

„Това не са изолирани случаи. Всеки череп разказва история за болка и страдание“, заключават учените, напомняйки, че зад морската мощ и търговското богатство на викингите се е крила и сурова, често болезнена реалност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com