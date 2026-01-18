Случайно откритие на златно съкровище предизвика бесен скандал

Строеж на обикновена къща се превърна в археологическа сензация, след като работници се натъкнаха на скрито под земята злато. Откритието предизвика фурор сред местните жители, намеса на властите и спорове за собственост върху находка, за която се смята, че е на близо девет века.

Съкровището, извадено от дълбините

В село Лакунди в индийския щат Карнатака работници открили древен съд по време на строителни дейности върху частен имот. Скрита на дълбочина между 1,5 и 1,8 метра под земята, находката представлявала меден съд, пълен със златни бижута и предмети. Според първоначалната оценка откритите артефакти са на около 900 години, съобщава Wionews.

Вътре в съда били намерени златни пръстени, гривни, верижки и други накити, както и предмети, за които се предполага, че са монети или ритуални артефакти. Общото тегло на златото се оценява на около половин килограм, а заедно с него са открити и приблизително 600 грама медни предмети. Новината бързо се разпространила и привлякла вниманието както на местната общност, така и на археолози и представители на властите.

Закон, спорове и отказ от златото

След първоначалния шок възникнал и въпросът кой има право върху съкровището. Според индийското законодателство всички ценности, открити под земята, се считат за държавна собственост и се класифицират като „съкровище“. От Департамента по археология на щата Карнатака потвърдили, че мястото попада в исторически значим район и заявили намерение находката да бъде официално регистрирана като археологическо съкровище.

Законът обаче предвижда и възнаграждение – семейството, на чийто имот е открито съкровището, може да получи до една пета от стойността му като награда. Първоначално собствениците на имота – семейство Рити – предявили претенции, но по-късно се отказали от тях. По думите на местни жители, решението било повлияно от съветите на старейшините на селото, според които задържането на древното злато може да бъде неправилно или дори да донесе лош късмет. Вместо това семейството поискало съдействие от администрацията за решаване на жилищни нужди.

Защо находката в Лакунди е толкова ценна

Лакунди е древно селище с богата история, свързана с династии, управлявали региона преди повече от хилядолетие. Археолозите смятат, че откритите бижута и предмети могат да дадат ценна информация за златарството, търговията и културните практики в този период от историята на Индия. Подобни находки са редки и често променят представите за икономическите и социалните връзки в Средновековна Южна Азия.

