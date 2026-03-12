Шок в "Хелс китчън"! Шеф Ангелов изненада звездите с необичайно решение

Шеф Виктор Ангелов прояви снизходителност и не елиминира нито един от звездните кулинари в Hell’s Kitchen, въпреки компромисното представяне на вечерната резервация. Строгият кулинар беше категоричен, че очаква пълна мобилизация на Златните и Платинените, а всяка следваща грешка в кухнята ще им струва скъпо.

Първото изпитание за деня превърна звездните участници във футболисти. Въпреки спечелената преднина, Платинените не успяха да се справят с предизвикателството на ястията със сирене и моделът Нора Недкова получи номинация. Междувременно, бившата Мис България Славена Вътова грабна втори имунитет в състезанието.

Последвалата вечерна резервация бе осеяна с препятствия и в двете кухни. Номинираната Нора направи всичко възможно за успешното издаване на поръчките, но грешки валяха дори и от станцията на новото попълнение в отбора Евгени. Златните също се сблъскаха с проблеми. Основен виновник за неуспеха се оказа отличничката Славена, която не съумя да преодолее предизвикателството на ризотото и бе лишена от имунитет.

Въпреки неубедителното представяне на двете дами, шеф Ангелов даде шанс на звездните готвачи да се докажат и реши да не елиминира нито един от тях, поне до следващата им изява в Кухнята на Ада.

Горещата надпревара продължава следващата седмица с кулинарна игра на съдбата, която ще роди невиждани гурме комбинации и нова изненадваща елиминация.

