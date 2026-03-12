Изненада! Ружа Игнатова отива на малкия екран

Зрителите ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала „Взимай парите и бягай“. Минисериалът, посветен Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, стартира от 21 март и ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.

Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното й изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.

Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята. В главната роля влиза талантливата немска актриса Нилам Фарук, която пресъздава сложния образ на гениален и безскрупулен манипулатор.

В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за „криптовалута за масите“ и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия й бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). От първите презентации до грандиозните събития, наподобяващи религиозни събирания, зрителите на NOVA ще станат свидетели на раждането на OneCoin - проект, рекламиран като „убиец на биткойна“, който привлича милиони инвеститори по целия свят.

С напредването на историята успехът прераства в глобална експанзия, луксозни партита и живот без граници. Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.

„Взимай парите и бягай“ изгражда многопластов разказ за доверието, манипулацията и силата на публичния образ в дигиталната ера.

Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.

