Най-малко 8 са мъртви, 18 се издирват след трагедията край Кипър
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
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На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Спасителните операции продължават
„Благословението на Бърнтисланд“ потъва по време на буря
Над 3300 артефакта разкриват историята на превзет португалски съд
Засега няма планове за изваждане на потъналия кораб и товара му
Хипотеза праща потъналия кораб край българските брегове
Тече мащабна спасителна операция
Местни граждани връзват жълтите ленти и се молят за жертвите от трагедията
Общо 14 души са спасени до сутринта от потъналия китайския кораб "Звезда на Изтока. Те са пътници и членове на екипажа. Телата на други 14 удавени бях...
Над 400 души са в неизвестност, извадиха само 18 оцелели Пет души загинаха, а стотици се смятат за изчезнали, след като круизен кораб, превозващ 458...
Чужденци работили нелегално като роби на борда на потъналия в Охотско море край Камчатка руски риболовен траулер. Това предположение изказа Профсъюзът...
Панихида няма да има, роднините вярват, че изчезналите моряци са живи
Водите в близост до Африка се превръщат в "гробище", каза премиерът Джоузеф Мускат
Бурма. Кораб, в който са се намирали над 200 бежанци е потънал край бреговете на Бурма, съобщава Би Би Си. Пасажерите са били мюсюлмани от народностт...
Човешка грешка потопила автовоза в Северно море