"Капсула на времето" откриха в морето край Сен Тропе
Засега няма планове за изваждане на потъналия кораб и товара му
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Засега няма планове за изваждане на потъналия кораб и товара му
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Твърдят, че ръководството е подложило децата на ритуал без знанието им
Капсула отправя предупреждение към човечеството
Намира се в Жембице, Полша
Заедно с управителния съвет на „Албена“ АД тя постави капсула на времето с послания към бъдещите поколения, която ще бъде отворена след 50 години
Първият етаж на музея - от края на XIX век до 1944 г.
Колорадо. Състезатели в шоуто „Diggers" (Копачите) на National Geographic откриха в Аспен, щата Колорадо, капсула на времето, закопана от основателя н...
Колорадо. Състезатели в шоуто „Diggers" (Копачите) на National Geographic откриха в Аспен, щата Колорадо, капсула на времето, закопана от основателя н...