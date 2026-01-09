Императорско градче на 15 мин от София стана имотна сензация! Баровците се надпреварват

Новият западен фронт на имотния бум

Костинброд – градче, което доскоро стоеше в сянката на София, днес се превърна в една от най-горещите точки на имотната карта. Само за година цените на къщите и парцелите скочиха до нива, които преди време звучаха немислимо за този край. Водещите платформи за недвижими имоти показват средни стойности, които вече се доближават до престижните софийски квартали. Къщи за 319 000, 349 000 и дори 375 000 евро се продават с лекота, а в по-големите имоти цените надхвърлят милион и половина.

Костинброд вече не е периферия. Той е новият западен фронт на строителния бум.

Кой купува? Новата публика на града

Профилът на купувачите се промени драматично. В Костинброд идват семейства от средната и високата класа, които търсят спокойствие, пространство и въздух, каквито София отдавна не предлага. Те искат двор, тишина, собствено място под слънцето, но без да се отказват от удобствата на столицата.

Инвеститорите също не закъсняха. Новите комплекси, модерните къщи и бързата възвръщаемост превърнаха града в магнит за капитала. Тук вече не се купува просто имот – купува се перспектива.

Има и трета група – хора, които бягат от презастрояването на София. Те избират Костинброд заради по-ниската плътност на застрояване, по-чистия въздух и усещането за град, който расте, но не се задъхва.

Инфраструктурата, която промени съдбата на града

Костинброд има едно предимство, което малко населени места около София могат да предложат – инфраструктура, която работи. Железопътната линия осигурява директна връзка със столицата, а автомобилният достъп през „Ломско шосе“ и Северната скоростна тангента прави пътуването до центъра на София въпрос на 15–20 минути.

Градът разполага с развита търговска мрежа, логистични бази и индустриална зона, която привлича нови инвестиции. Това не е просто „спално градче“, а самостоятелен икономически организъм, който започва да диктува собствен ритъм.

Императорското минало – скритият коз на Костинброд

Малцина знаят, че под съвременните улици на Костинброд лежи история от учебниците. Тук се е издигал античният дворец „Скретиска“ – резиденцията на Константин Велики. Минералните извори, използвани още в римско време, свидетелстват за хилядолетна традиция на живот и култура.

Археологическите находки – от средновековни некрополи до антични селища – превръщат града в едно от най-интересните културно-исторически ядра около София. Това наследство придава идентичност, която новите квартали на столицата не могат да предложат.

Костинброд не е просто място за живеене. Той е място с памет.

Предимствата пред София – защо хората се местят

Костинброд предлага още нещо, което София вече трудно може да даде – пространство. За цената на двустаен апартамент в столицата тук често се купува къща с двор. Градът расте, но не хаотично. Новите комплекси са планирани, с широки улици и зелени площи.

Въздухът е по-чист, шумът е по-малко, а ежедневието – по-спокойно. И всичко това – на 15 минути от центъра на София.

Това е формулата, която превърна Костинброд в имотна сензация.

Градът, който изпревари очакванията

Костинброд е пример как едно градче може да промени съдбата си, когато инфраструктурата, инвестициите и историята се срещнат в точния момент. Днес той е сред най-търсените локации около София, а надпреварата за имоти тепърва се засилва.

Градът, който някога беше просто точка на картата, днес е новият западен център на живота, бизнеса и модерното градско развитие.

И ако тенденцията продължи, Костинброд няма просто да бъде сензация. Той ще бъде пример за това как периферията може да се превърне в новото ядро.

