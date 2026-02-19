Пазарът на бизнес имоти у нас с умерен ръст и рекордни инвестиции

2025 година беше активна за пазара на бизнес имоти у нас, като динамиката и позитивните тенденции се отчетоха във всички сегменти. Ръстът на наемите, значимата наемна активност и спадът на свободните площи се наблюдаваха при офисите, търговските площи и индустриалните обекти, като последният сегмент продължава да среща предизвикателства заради недостиг в предлагането. Позитивна е и картината на инвестиционния пазар, който отбелязва ръст от 3,9% на годишна база, посочва анализът за 2025 г. на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

„Изпращаме една успешна година за пазара на бизнес имоти у нас. Всички сегменти показват признаци на оживление - търсенето е стабилно, инвестиционната активност също е налице. Инвестиционният пазар достигна 391 млн. евро за 2025 година, като периодът бе най-силният от 2018 г. насам. Като най-интересен актив за инвеститорите се позиционираха офисите. Въпреки това оставаме предпазливи в очакванията за предстоящата година с оглед на общата икономическа и геополитическа динамика“, коментира Станимира Пашова, изпълнителен директор на Cushman & Wakefield | Forton.

Инвестиционният пазар - най-голям обем от 2018 г. насам, воден от български инвеститори

Инвестиционният пазар в сегмента на бизнес имоти у нас отчете най-високия си обем от 2018 г. насам, като основният двигател са били български инвеститори. Общият инвестиционен обем за 2025 година достига 391 млн. евро при малко над 376 млн. евро през 2024 година. На пазара присъстват корпоративни групи, профилирани в имотния сектор, както и такива, които разширяват дейността си към имотния сегмент, а частните предприемачи също остават активен участник.

Разпределението на сделките по сегменти е, както следва - 10 офис сгради, 5 търговски и 5 хотелски. Индустриалните и логистични обекти са общо 6.

Офис площи - ръст на наемната активност през годината, спад на незаетостта и покачване на наемите

Офис пазарът в София се характеризира с 10,5% ръст на наемната активност на годишна база. Общият обем на сключените договори достига 204 000 кв. м спрямо 185 000 кв. м през 2024 г., показват данните на компанията. Делът на незаетите площи спада до 12,3% на годишна база, а наемите се повишават с 5,3%.

През годината подписаните договори за разширяване нарастват с над 8 700 кв. м, преместванията - с над 2 100 кв. м, а подновяванията - с 8 400 кв. м.

„Завършените проекти през 2025 г. бяха 6 на брой с обща площ от 26 300 кв. м, а тези в процес на изграждане са цели 24 броя с общо 241 100 кв. м. Благодарение на завършените наскоро проекти, общият обем офиси в столицата в момента възлиза на 2 332 000 кв. м. От тях Клас А офисите заемаха дял от 68%, а Клас Б - останалите 32%“, коментира Йоанна Димитрова, мениджър Офис площи в компанията.

Най-ниско ниво на свободни офиси - 13 500 кв. м или 5,6% - е регистрирано в централните бизнес райони на града. По протежението на основните пътни артерии незаетостта е 144 000 кв. м или 12,8%. Най-висок остава делът в периферията - 14,5%.

Индустриален пазар - ограничено ново предлагане, минимална незаетост и ръст на наемите

Пазарът на производствени и складови площи в София отчита спад на наемната активност с 18,6% на годишна база, или общо 91 000 кв. м, като причината е недостигът на свободни площи. Делът на незаетост в сегмента е едва 0,7% или 15 800 кв. м. Наемите достигат нива от 5,6 евро/кв. м, което представлява 3,7% ръст.

Малко над 71% от площите са наети от търговски фирми, а 21% - от транспортни и логистични компании. Проектите в строеж към момента са 231 000 кв. м, като половината са предназначени за отдаване под наем. Този обем се очаква да бъде завършен през 2026 г., което вероятно ще балансира съотношението търсене:предлагане, ще катализира пазара и ще облекчи натиска върху наемните нива.

Към края на календарната година общият обем производствени и складови площи около София за 2025 г. е 2 344 000 кв. м, от които едва 800 000 кв. м или 34% са предназначени за отдаване под наем. Останалите 66% са предвидени за собствено ползване, посочват от компанията.

Търговски площи - ритейл парковете ускоряват и може да изпреварят моловете по площ в края на 2026 г.

Площта на новооткритите търговски обекти в страната нараства с 29% на годишна база. През 2025 година новите отваряния на магазини се увеличават до 297 обекта или 161 000 кв. м. От този обем 73% са в ритейл паркове, а 27% - в молове. Това е втората най-добра година за сектора след 2016 г.

Общият обем търговски площи достига 1,51 млн. кв. м. Около 54% от този обем се намира в 26 търговски центъра, а останалите 46% са разпределени в 67 ритейл парка. Така наситеността на търговски площи у нас се повишава до 234 кв. м на 1000 души.

Новото строителство е концентрирано изцяло в търговските паркове - в момента се изграждат общо 14 ритейл парка в 11 града. Обемите в процес на изграждане възлизат на 140 000 кв. м, а още 211 000 кв. м (12 ритейл парка и 1 търговски център) са в различни фази на планиране. Все по-реалистично изглежда общата налична площ на ритейл парковете да надмине тази на търговските центрове до края на 2026 година.

Свободните търговски площи, както в моловете, така и в ритейл парковете, остават малко в цялата страна, като делът на незаетост за годината спада до около 3%.

Наемите на най-атрактивните площи в търговските центрове в София леко се повишават до 47 евро/кв. м (9,3%), докато нивата в ритейл парковете остават без промяна на 13 евро/кв. м (4%). Доходността на първокласните площи в двата типа обекти също е без промяна - 7,5% при моловете и 7,25% при ритейл парковете.

